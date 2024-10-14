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SCN355/INT
Kleiner Raum. Großes Bild!
Der Triple Laser Ultra Short Throw Projektor Screeneo UL5 Smart ist nur wenige Zentimeter von der Wand entfernt und liefert ein Full HD-Bild mit einer Farbgenauigkeit auf bis zu 120 Zoll* in HDR10 und REC2020. Vorinstallierte Apps. Dualband-WLAN und Bluetooth.
Ultra-Kurzdistanz, 250 cm (100 Zoll) Bildfläche
Full HD mit 108 % REC2020
LuminOS-System, integrierte Apps
Ultrakompakt
Die integrierten 2 x 3 W-Lautsprecher des Screeneo UL5 Smart runden das Erlebnis ab. Sie bieten eine ausgewogene Audioausgabe, die Ihre Grafiken ergänzt, und ermöglichen so ein rundum ausgewogenes Entertainment-Erlebnis. Sie möchten noch größeren Sound? Verbinden Sie einfach Ihren externen Bluetooth-Lautsprecher mit dem Screeneo UL5 Smart!
Erleben Sie mit dem Screeneo UL5 Smart ein grenzenloses Unterhaltungsuniversum, das durch unser fortschrittliches, Android-basiertes LuminOS-System ermöglicht wird. Das Gerät ist sofort einsatzbereit und Sie können sich sofort daran erfreuen. Es verfügt über alle Ihre Lieblings-Apps – Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ und viele mehr! Tauchen Sie per Knopfdruck in die Multimedia-Welt ein – und das alles mit der Benutzerfreundlichkeit und dem Komfort des Screeneo UL5 Smart.
Nutzen Sie die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten des Screeneo UL5 Smart. Mit HDMI 2.1-, USB-A- und USB-C-Anschlüssen ist das Anschließen von Geräten wie Spielkonsolen, Apple TV oder Satellitenempfängern ein Kinderspiel. Verwenden Sie den USB-A-Anschluss für eine problemlose Verbindung mit dem Amazon Fire Stick. Der USB-C-Port versorgt Ihren Projektor mit Strom und ermöglicht den einfachen Anschluss von Laptops, Smartphones oder Tablets. Der Screeneo UL5 Smart sorgt dank seiner umfassenden Anschlussmöglichkeiten für nahtloses Entertainment.
3.1
von 5
8
Bewertungen
Elefant77
14/10/2024
Sverige
Verifizierter Käufer
Fungerar mycket bra.
Mycket prisvärd prestanda. Relativ enkel att hantera.
Vorteile
Bra bildåtergivning
Nachteile
Om man byter mellan projektorn och olika skärmbilder behöver displayer i datorn konfigureras om efter varje displayförändring.je
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor verfasst
Date of Use 2024-09-14
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor verfasst
Date of Use 2024-09-14
Mik3tv33
22/09/2024
United Kingdom
My new screeneo projector
I've got lots of projectors but my fantastic screeneo is very good 😁😁😁 😁 Fantastic.. 23 & half" is getting me 116" screen.. 😁😁😁 Its got good apps should you require them.. But i only used the mirroring app.. Itvx BBC's iplayer. Coz don't have broadband or fiber. I'm using my AVI to HDMI converter { of eBay about a fiver } coz my HDMI is going to my Onko surround sound Still getting a Great picture though.. Remotes realitivly easy to get into.. using my tripod for the moment Please borrow a Projector or get cheap one of eBay..see for your self... Screeneo tick's all the boxes for me nice neutral colour good
Nachteile
None so far
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector verfasst
Date of Use 2024-08-22
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector verfasst
Date of Use 2024-08-22
Frej
19/01/2026
Sverige
Lite bättre än bara ok
Bra bild i mörker och helt ok i halvmörkt rum. Klarar inte av dagsljus. Operativsystemet känns ganska enkelt och klumpigt men fungerar. Philips är lite dåliga på att lägga till appar, tex Tv4 play saknas och det tycks inte finnas någon vilja att lägga till denna. Att streama via airplay fungerar endast ibland. Ljudet i enheten är klent och kan endast användas som en nödlösning. Fungerar dock utmärkt och smidigt att koppla till extern ljudkälla via Bluetooth (Bose Soundtouch)
Diese Bewertung wurde für Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor verfasst
Date of Use 2025-01-19
Diese Bewertung wurde für Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor verfasst
Date of Use 2025-01-19
Die Farbhelligkeit (Farblichtleistung) und die Weißhelligkeit (Weißlichtleistung) variieren je nach Projektoreinstellung. Farblichtleistung gemessen gemäß IDMS 15.4; Weißlichtleistung, gemessen gemäß ISO 21118.
Die Begriffe HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, HDMI-Handelsaufmachung und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.
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