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  • Kleiner Raum. Großes Bild!
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Screeneo UL5 SmartHeimprojektor

SCN355/INT

3.1

| (8) Bewertungen

Kleiner Raum. Großes Bild!

Der Triple Laser Ultra Short Throw Projektor Screeneo UL5 Smart ist nur wenige Zentimeter von der Wand entfernt und liefert ein Full HD-Bild mit einer Farbgenauigkeit auf bis zu 120 Zoll* in HDR10 und REC2020. Vorinstallierte Apps. Dualband-WLAN und Bluetooth.

Alle Vorteile anzeigen

Kleiner Raum. Großes Bild!

  • Ultra-Kurzdistanz, 250 cm (100 Zoll) Bildfläche

  • Full HD mit 108 % REC2020

  • LuminOS-System, integrierte Apps

  • Ultrakompakt

Stereo-Lautsprecherklang

Stereo-Lautsprecherklang

Die integrierten 2 x 3 W-Lautsprecher des Screeneo UL5 Smart runden das Erlebnis ab. Sie bieten eine ausgewogene Audioausgabe, die Ihre Grafiken ergänzt, und ermöglichen so ein rundum ausgewogenes Entertainment-Erlebnis. Sie möchten noch größeren Sound? Verbinden Sie einfach Ihren externen Bluetooth-Lautsprecher mit dem Screeneo UL5 Smart!

LuminOS-Systeme mit Apps

LuminOS-Systeme mit Apps

Erleben Sie mit dem Screeneo UL5 Smart ein grenzenloses Unterhaltungsuniversum, das durch unser fortschrittliches, Android-basiertes LuminOS-System ermöglicht wird. Das Gerät ist sofort einsatzbereit und Sie können sich sofort daran erfreuen. Es verfügt über alle Ihre Lieblings-Apps – Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ und viele mehr! Tauchen Sie per Knopfdruck in die Multimedia-Welt ein – und das alles mit der Benutzerfreundlichkeit und dem Komfort des Screeneo UL5 Smart.

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten

Nutzen Sie die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten des Screeneo UL5 Smart. Mit HDMI 2.1-, USB-A- und USB-C-Anschlüssen ist das Anschließen von Geräten wie Spielkonsolen, Apple TV oder Satellitenempfängern ein Kinderspiel. Verwenden Sie den USB-A-Anschluss für eine problemlose Verbindung mit dem Amazon Fire Stick. Der USB-C-Port versorgt Ihren Projektor mit Strom und ermöglicht den einfachen Anschluss von Laptops, Smartphones oder Tablets. Der Screeneo UL5 Smart sorgt dank seiner umfassenden Anschlussmöglichkeiten für nahtloses Entertainment.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.1

von 5

8

Bewertungen

3
2

14/10/2024

Sverige

Sverige

Verifizierter Käufer

Fungerar mycket bra.

Mycket prisvärd prestanda. Relativ enkel att hantera.

Vorteile

Bra bildåtergivning

Nachteile

Om man byter mellan projektorn och olika skärmbilder behöver displayer i datorn konfigureras om efter varje displayförändring.je

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor verfasst

Date of Use 2024-09-14

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor verfasst

Date of Use 2024-09-14

22/09/2024

United Kingdom

United Kingdom

My new screeneo projector

I've got lots of projectors but my fantastic screeneo is very good 😁😁😁 😁 Fantastic.. 23 & half" is getting me 116" screen.. 😁😁😁 Its got good apps should you require them.. But i only used the mirroring app.. Itvx BBC's iplayer. Coz don't have broadband or fiber. I'm using my AVI to HDMI converter { of eBay about a fiver } coz my HDMI is going to my Onko surround sound Still getting a Great picture though.. Remotes realitivly easy to get into.. using my tripod for the moment Please borrow a Projector or get cheap one of eBay..see for your self... Screeneo tick's all the boxes for me nice neutral colour good

Nachteile

None so far

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector verfasst

Date of Use 2024-08-22

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector verfasst

Date of Use 2024-08-22

19/01/2026

Sverige

Sverige

Lite bättre än bara ok

Bra bild i mörker och helt ok i halvmörkt rum. Klarar inte av dagsljus. Operativsystemet känns ganska enkelt och klumpigt men fungerar. Philips är lite dåliga på att lägga till appar, tex Tv4 play saknas och det tycks inte finnas någon vilja att lägga till denna. Att streama via airplay fungerar endast ibland. Ljudet i enheten är klent och kan endast användas som en nödlösning. Fungerar dock utmärkt och smidigt att koppla till extern ljudkälla via Bluetooth (Bose Soundtouch)

Diese Bewertung wurde für Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor verfasst

Date of Use 2025-01-19

Diese Bewertung wurde für Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor verfasst

Date of Use 2025-01-19

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Farbhelligkeit (Farblichtleistung) und die Weißhelligkeit (Weißlichtleistung) variieren je nach Projektoreinstellung. Farblichtleistung gemessen gemäß IDMS 15.4; Weißlichtleistung, gemessen gemäß ISO 21118.

  2. Die Begriffe HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, HDMI-Handelsaufmachung und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

  3. APPS: Internetverbindung erforderlich. Es können Daten- und Abonnementgebühren anfallen. Apps und Benutzeroberfläche können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Vor der Verwendung müssen Sie den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie zustimmen. Einige Services stehen nach der Registrierung und dem Abonnement zur Verfügung.