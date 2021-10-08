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Eingestellt

Scherköpfe

SH70/50

3.1
| (77) Bewertungen
SH70 wurde durch SH71 ersetzt
In zwei Jahren schneiden die Scherköpfe insgesamt 9 Millionen Barthaare. Tauschen Sie die Scherköpfe aus, um wieder 100 % Leistung zu erhalten. Mit den Rasierern der Serie 7000 kompatibel.
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Ersatzscherköpfe für Rasierer der Serie 7000

Ersatzscherköpfe für Rasierer der Serie 7000

SH70 Ersatzscherköpfe sind mit Rasierern der Serie 7000 (S7xxx) und dem Star Wars Rasierer SW7700 kompatibel.

GentleTrack-Klingen ermöglichen eine gründliche und hautschonende Rasur.

GentleTrack-Klingen ermöglichen eine gründliche und hautschonende Rasur.

Die neu entwickelten Klingen schneiden die Haare in der optimalen Position ab und reduzieren somit Hautirritationen durch Ziehen und Zupfen.

Super Lift & Cut-Rasierer für eine angenehm gründliche Rasur

Super Lift & Cut-Rasierer für eine angenehm gründliche Rasur

Das in unseren Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur direkt an der Hautoberfläche ab.

Technische Daten

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3.1

von 5

77

Bewertungen

08/10/2021

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Rasur / gründlich und Hautschonend / TOP

Nutze schon Jahrelang Philips Rasierer, für mich die gründlichste Rasur und sehr Hautschonend, mittlerweile nutzt die ganze Familie Rasierer von Philips. Auch die Reinigung ist sehr einfach und gründlich !

Vorteile

Hautschonend, Gründlich, Leise, einfache Reinigung

Nachteile

Konnte noch keine finden

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Diese Bewertung wurde für SH70/70 Schereinheit verfasst

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Diese Bewertung wurde für SH70/70 Schereinheit verfasst

28/01/2021

Deutschland

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Besser als die Erstausstattung

Nach ca. drei Jahren habe ich den Scherkopf ausgewechselt. Der Ersatz ist deutlich besser als das Original, die Rasur ist gründlicher und deutlich leiser. Ich bin begeistert. Leider hat Philips es nicht geschafft, die Gutschrift für die Newsletter-Bestellung von der Rechnungssumme abzuziehen, schade.

Vorteile

gründliche Rasur, leise

Nachteile

bisher keine

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Diese Bewertung wurde für SH70/70 Schereinheit verfasst

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Diese Bewertung wurde für SH70/70 Schereinheit verfasst

09/12/2020

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Rasierer

Die Rasur ist snft und gründlich. Besser wie das Orginal.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SH70/70 Schereinheit verfasst

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Diese Bewertung wurde für SH70/70 Schereinheit verfasst

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