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Eingestellt
SH70/50
Aus dem Programm genommen
Kaufen Sie stattdessen SH71
SH70 Ersatzscherköpfe sind mit Rasierern der Serie 7000 (S7xxx) und dem Star Wars Rasierer SW7700 kompatibel.
Die neu entwickelten Klingen schneiden die Haare in der optimalen Position ab und reduzieren somit Hautirritationen durch Ziehen und Zupfen.
Das in unseren Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur direkt an der Hautoberfläche ab.
3.1
von 5
77
Bewertungen
ulid25
08/10/2021
Deutschland
Sehr gute Rasur / gründlich und Hautschonend / TOP
Nutze schon Jahrelang Philips Rasierer, für mich die gründlichste Rasur und sehr Hautschonend, mittlerweile nutzt die ganze Familie Rasierer von Philips. Auch die Reinigung ist sehr einfach und gründlich !
Vorteile
Hautschonend, Gründlich, Leise, einfache Reinigung
Nachteile
Konnte noch keine finden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH70/70 Schereinheit verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH70/70 Schereinheit verfasst
womo-culi
28/01/2021
Deutschland
Besser als die Erstausstattung
Nach ca. drei Jahren habe ich den Scherkopf ausgewechselt. Der Ersatz ist deutlich besser als das Original, die Rasur ist gründlicher und deutlich leiser. Ich bin begeistert. Leider hat Philips es nicht geschafft, die Gutschrift für die Newsletter-Bestellung von der Rechnungssumme abzuziehen, schade.
Vorteile
gründliche Rasur, leise
Nachteile
bisher keine
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Diese Bewertung wurde für SH70/70 Schereinheit verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH70/70 Schereinheit verfasst
iuhih
09/12/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Rasierer
Die Rasur ist snft und gründlich. Besser wie das Orginal.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH70/70 Schereinheit verfasst