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Eingestellt
Ultraleicht. Großartiger Klang.
Erleben Sie grenzenlose Freiheit ohne störende Kabel. Die kabellosen Philips Flite Everlite Kopfhörer verbinden Style und alltagstaugliche Einfachheit. Kompakt und ultraleicht mit klarem Sound – jeden Tag.
32-mm-Treiber/geschlossen
Over-Ear
Weiche Ohrpolster
Flach zusammenklappbar
Mit der benutzerfreundlichen Fernbedienung können Sie Titel wiedergeben/anhalten und mit einem einfachen Tastendruck Anrufe beantworten.
Mit der Schnellaufladungstechnologie erhalten Sie schnelle Energie, wenn der Akku fast leer ist. Mit nur fünf Minuten Ladezeit erreichen Sie so eine Stunde Betriebszeit.
Leistungsstarke 32 mm angewinkelte Treiber bieten kristallklaren Sound und tiefe, satte Bässe.
5.0
von 5
3
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
VEndix
12/04/2019
United Kingdom
Seems...
Bought it. Works fine. Controls are comfortable. Design and material is nice. Looks good. Recommend it.
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LOUP
28/03/2018
United Kingdom
Nice
I decided that I needed to cut the wires since my new phone decided to remove the support for 3.5mm. I tried various heaphones from what hifi's reviews for their best buys up to headphones costing £300+. For all the extra money I am pretty sure there is a small increase in audio quality but comfort, bang for buck and a sound I like these fit the bill. nice one Philips.
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Geeman
26/03/2018
United Kingdom
bluetooth headphones
I wanted a pair of good sounding comfortable and light phones. These are that - I am not saying others are not as good, just that these work well and im a happy customer.
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