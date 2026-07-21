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SHC5102/10
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Kann ich zwei Philips Funk-Kopfhörer mit einer/m Basisstation/Sender verwenden?
Kann ich zwei Philips Funk-Kopfhörer mit einer/m Basisstation/Sender verwenden?
Neue Akkus verfügen nach dem ersten Aufladen nicht über ihre vollständige Leistungskapazität.
Rote Betriebsanzeige leuchtet nicht, wenn die Philips Kopfhörer an das Netzteil angeschlossen sind
Reichweite meiner Philips Kopfhörer nicht wie in den technischen Daten beschrieben
Warum muss ich die mitgelieferten Akkus 10 Stunden aufladen, bevor ich das Produkt zum ersten Mal verwenden kann?
Standardakkus mit dem Philips System aufladbar?
Wie weiß ich, wann die Batterie meiner Philips Kopfhörer fast leer ist?