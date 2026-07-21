ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Kabelloser HiFi-Kopfhörer

Eingestellt

Support

Kabelloser HiFi-Kopfhörer

SHC5102/10

Kabelloser HiFi-Kopfhörer

Eingestellt

Zum Shop

Anmelden oder Konto erstellen

Registrieren Sie Ihr Produkt

Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.

Jetzt registrieren

Handbücher und Dokumentation

Landesspezifische Werbebroschüre

  • PDF Datei, 398.7 kB
  • 21 July 2026

EU-Konformitätserklärung

  • PDF Datei, 742.6 kB
  • 21 July 2026

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Fehlerbehebung