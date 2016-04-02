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Eingestellt
SHD8600UG/10
Klarer Musiksound ohne Kabel
Genießen Sie mit den Kopfhörern SHD8600UG/10 Musik und Fernsehen im ganzen Haus. Die digitale Übertragung gewährleistet fehlerfreien Empfang und eine gute Soundwiedergabe. Die drehbaren Ohrmuscheln und der selbstregulierende Bügel bieten besonderen Tragekomfort.
Über-Ohr
Schwarz
Die Digitalübertragung mit 2,4 GHz verhindert, dass die zwischen der Sendeeinheit und den Kopfhörern gesendeten Daten komprimiert werden oder verloren gehen. Am Ende der Übertragung werden die digitalen Signale in analoge Signale umgewandelt, was letztendlich zu einer erstklassigen Klangqualität mit einer weichen Akustik und minimalem Datenverlust führt.
Akustisch abgestimmte Lautsprecher erzeugen reinen, ausgewogenen Klang mit herrlicher Klarheit und Präzision in hohen Tönen und tiefen Bässen.
Der innere Bügel dieser Philips Kopfhörer sorgt für perfekten Sitz. Die Mechanik stellt sich automatisch auf höchsten Komfort ein.
3.5
von 5
27
Bewertungen
Pfalzkater
02/04/2016
Deutschland
Sehr guter Klang
Die Übertragung innerhalb der Wohnung ist trotz Betonwänden einwandfrei
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHD8600UG Kabelloser HiFi-Kopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Fighting17
22/04/2014
Deutschland
Absolut empfehlenswert!
Nach längerem Vergleichen mit Produkten div. Mitbewerber habe ich mich - wegen des günstigen Preises einigermaßen skeptisch - für dieses Gerät entschieden. Nachdem ich es nun schon eine ganze Weile in Gebrauch hatte, bin ich zunehmend begeistert, da es noch immer zuverlässig (und sehr gut!) funktioniert. Ich bereue meine Entscheidung in keinster Weise und würde es (bzw. habe es bereits) bedenkenlos weiterempfehlen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHD8600UG Kabelloser HiFi-Kopfhörer verfasst
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attilio48
15/05/2014
Italia
ottimo rapporto qualità prezzo
Fidandomi delle diverse recensioni positive incontrate su siti e-commerce, ho acquistato questa ottima cuffia wireless. Ho fatto bene, il prodotto risponde ai requisiti descritti. Ottimi bassi, dialoghi chiari.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHD8600UG Wireless HiFi Headphone verfasst
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