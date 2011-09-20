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Eingestellt
Kristallklare Übertragung
Kabellose Philips Digital-HiFi-Kopfhörer für bestmögliche Tonqualität. Hintergrundgeräusche werden auf ein Minimum reduziert, sodass Sie kristallklaren Sound genießen können. Dank einer Docking-Station mit Batteriestatusanzeige ist das Aufladen kinderleicht.
Genießen Sie den Tragekomfort und eine verbesserte Bassleistung dank der verstellbaren Ohrmuschel (3 Positionen), die sich wie von selbst um Ihr Ohr legt.
Da das Audiosignal von der Übertragungsverbindung bis zum Kopfhörer digital übertragen wird, sind eine Spitzenqualität und eine hervorragende Störfestigkeit gewährleistet.
Der stark gepolsterte Bügel mit automatischer Anpassung und integriertem atmungsaktiven Netz sorgt dafür, dass Sie sich auch bei längerem Hören absolut „cool und wohl“ fühlen.
5.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
jsmulders
20/09/2011
Nederland
Zeer fijne en heldere hoofdtelefoon
Deze hoofdtelefoon inmiddels 2 jaar in gebruik naast een andere draadloze (analoge) hoofdtelefoon. Het bereik (afstand tot basisstation) van de SHD9100 is minder ver dan het bereik van de analoge hoofdtelefoon maar dat maakt de SHD9100 ruimschoots goed met de digitale kwaliteit. Het geluid is vele malen helderder. Doordat het geluid digitaal verzonden wordt heeft de SHD9100 een zeer hoog frequentiebereik (10-28k Hz) waardoor het geluid veel voller klinkt. Enige nadeel is het verbruik van de batterijen. Deze gaan relatief snel leeg. Andere (normale) oplaadbare batterijen werken niet i.c.m. de SHD9100.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone verfasst
spanjool
20/09/2011
Nederland
Zeer fijne en heldere hoofdtelefoon
Deze hoofdtelefoon inmiddels 2 jaar in gebruik naast een andere draadloze (analoge) hoofdtelefoon. Het bereik (afstand tot basisstation) van de SHD9100 is minder ver dan het bereik van de analoge hoofdtelefoon maar dat maakt de SHD9100 ruimschoots goed met de digitale kwaliteit. Het geluid is vele malen helderder. Doordat het geluid digitaal verzonden wordt heeft de SHD9100 een zeer hoog frequentiebereik (10-28k Hz) waardoor het geluid veel voller klinkt. Enige nadeel is het verbruik van de batterijen. Deze gaan relatief snel leeg. Andere (normale) oplaadbare batterijen werken niet i.c.m. de SHD9100.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone verfasst