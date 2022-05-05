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  • Kräftige Beats, satte Bässe
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Eingestellt

Kopfhörer

SHE3700BL/00

4.8
| (4) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Kräftige Beats, satte Bässe
Ultrakompakt, kräftiger Bass – Die Philips MyJam Vibes-InEar-Kopfhörer verfügen über ovale Schallrohreinsätze für einen hohen Tragekomfort und über eine aufgedampfte Beschichtung für eine elegante Optik mit zusätzlichem Schutz.
Alle Vorteile anzeigen

Kompaktes Design mit aufgedampftem Schutz

Kräftige Beats, satte Bässe

  • 8,6 mm Treiber/geschlossen

  • In-Ear

3 austauschbare Gummikappen bieten einen optimalen Sitz

3 austauschbare Gummikappen bieten einen optimalen Sitz

Die Kappen sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich – klein, mittel und groß – für einen individuellen und perfekten Sitz.

Glänzende, farbenfrohe Beschichtung für Eleganz und Schutz

Glänzende, farbenfrohe Beschichtung für Eleganz und Schutz

Eine qualitativ hochwertige, glänzende und farbenfrohe Beschichtung sorgt für einen eleganten Look und eine zusätzlich schützende Oberfläche.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.8

von 5

4

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

05/05/2022

Deutschland

Deutschland

Für mich persönlich...

die vielleicht besten Kopfhörer. Klarer satter Sound. Nicht dumpf oder blechern. Perfekt

Vorteile

Klarer satter Sound, guter Bass,gutes Kabel,sehr bequem

Nachteile

Umgebung kann alles hören, nicht geschlossen, kurze Lebensdauer

Diese Bewertung wurde für SHE3700BK Kopfhörer verfasst

Diese Bewertung wurde für SHE3700BK Kopfhörer verfasst

19/09/2017

France

France

Super produit.

Agréablement surpris par ces écouteurs. Le son est comme indiqué sur la boite, claire et puissant.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHE3700BK Casque verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHE3700BK Casque verfasst

18/01/2017

España

España

sencillos pero buen sonido

Auriculares intrauditivos sencillos y económicos, pero con sonido aceptable.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHE3700BL Headphones verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHE3700BL Headphones verfasst

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