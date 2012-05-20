ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Produktdetailfoto
  • Verpackungsfoto
  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Produktdetailfoto
  • Verpackungsfoto

Eingestellt

Kopfhörer für Kinder

SHK1030/00

4.7

| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Speziell für Kinder

Die Philips Kopfhörer SHK1030 wurden speziell auf Heranwachsende zugeschnitten und eignen sich daher perfekt für junge Musikliebhaber, die ihre Lieblingstitel gern unterwegs hören. Sie bieten perfekten, bequemen Halt zu jeder Zeit mit spezieller Lautstärkebegrenzung von maximal 85 dB für sicheren Hörgenuss.

Alle Vorteile anzeigen

Auf Kinderohren zugeschnitten, Lautstärkebegrenzung

Speziell für Kinder

  • On-Ear

  • Blau/Grün

Ergonomischer, verstellbarer Bügel, der mit dem Kind mitwächst

Ergonomischer, verstellbarer Bügel, der mit dem Kind mitwächst

Der einfache, ergonomische Bügel ist komfortabel an jeden Kinderkopf anpassbar und wächst mit.

Die maximale Lautstärke ist für ein sicheres Musikerlebnis auf 85 dB begrenzt

Die Lautstärke der Kopfhörer für Kinder ist sicher für Ihr Kind. Die maximale Lautstärke ist für ein sicheres Musikerlebnis auf 85 dB begrenzt.

32-mm-Neodym-Treiber liefern einen reinen, ausgewogenen Klang

32-mm-Neodym-Treiber liefern einen reinen, ausgewogenen Klang

Neodym eignet sich hervorragend für die Erzeugung eines starken Magnetfeldes, was zu einer höheren Empfindlichkeit der Schwingspule führt und somit die Basswiedergabe und Klangqualität verbessert.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.7

von 5

3

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

20/05/2012

Nederland

Nederland

Super voor kinderen, met geluidscontrole

Goede koptelefoon, blijft zelfs bij 4 jarige goed zitten.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHK1030 Kids headphones verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHK1030 Kids headphones verfasst

28/06/2011

France

France

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHK1030 Casque pour enfants verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHK1030 Casque pour enfants verfasst

21/12/2011

Nederland

Nederland

Leuk kleurrijk ding

Heel geschikt voor onze kleindochter. Vooral omdat de ouders het maximale volume in kunnen stellen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHK1030 Kids headphones verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHK1030 Kids headphones verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.