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Eingestellt
SHL3850NC/00
Mehr Sound, weniger Geräusche
Tauchen Sie dank innovativer ActiveShield™-Technologie zur aktiven Geräuschreduzierung in Ihre Musik ein. Entlastende Polster sorgen für langen Tragekomfort, und das kompakte, faltbare Design eignet sich optimal zum Transport und zur einfachen Aufbewahrung.
32 mm Treiber/geschlossen
On-Ear
Faltsystem für kompakte Aufbewahrung
Die ActiveShield™-Technologie zur aktiven Geräuschreduzierung verfügt über zwei Feed-Backward-Mikrofone, die für die Geräuschreduzierung bei niedrigen Frequenzen verwendet werden. Sie erkennt Umgebungsgeräusche und invertiert die Schallwellen. So werden diese effektiv ausgeblendet, und Hintergrundgeräusche werden in Stille verwandelt.
Schlankes, kompaktes, faltbares Design für einfache Tragbarkeit unterwegs.
Abgestimmte 32 mm Neodym-Treiber sorgen zusammen mit einem geschlossenen Akustik-Design und On-Ear-Versiegelung für erstklassigen, beeindruckenden Sound in Präzision.
2.9
von 5
9
Bewertungen
Stevie
05/01/2018
España
Fantásticos
Pues eso,fantásticos .Lo que no se puede pedir a unos auriculares de 50 euros es que suenen como unos de 500 He probado unos bose y tampoco hay tanta diferencia con estos La reducción de ruido ,maravillosa ,como no podía ser de otra manera viniendo de philips ,una marca que ,a estas alturas de la pelicula no tiene nada que demostrar
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido verfasst
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Otomo
07/08/2018
Deutschland
Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng
Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer verfasst
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Sperber
07/08/2018
Deutschland
Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng
Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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