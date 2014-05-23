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Eingestellt
Ultraleicht + TV-Kabel (6 m)
Ein leichter Kopfhörer für die Langzeitnutzung mit 6-m-Kabelverlängerung für mehr Bewegungsfreiheit. Zudem sorgen Bass Beat-Öffnungen für einen satten, kräftigen Sound.
On-Ear
Silber
Die Bass Beat-Öffnungen optimieren den Luftstrom für verbesserten Sound mit tiefen, satten Basstönen.
Leichtes Material, das für den Bügel verwendet wird
Das Design des Kopfhörers ist an die Ohrform angepasst. Sie erhalten dadurch zusätzlichen Komfort auch bei langem Tragen und erleben optimalen Soundgenuss.
3.9
von 5
18
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Dino54
23/05/2014
Deutschland
dieses Produkt erleichtert mein Leben
ich benutze diesen Kopfhörer seit Jahren und hab mittlerweile den 2 dieser Art, ich bin schwerhörig und das Teil erleichtert mir das fernsehen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHP1800 Kabelgebundener Indoor-TV-Kopfhörer verfasst
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EuronicsStadler
09/07/2012
Deutschland
Toller preiswerter TV-Kopfhörer
Der ideale Kopfhörer für das Krankenhaus oder den Campingplatz. Trägt sich angenehm und gut . Im Preis-Leistungsverhältnis mit den manchmal auch etwas teureren Kopfhörern einfach Klasse.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Rody18
16/06/2018
España
Ligeros, perfectos para ver tv en la cama
Otros modelos son grandes, estos son ligeros, son dificiles de encontrar. Hay otra marca que tambien los hace. Los uso en la cama y en el salon para no molestar. Le pongo almoadillas finas que compro baratas en aliexpres para no desgastar las que trae.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable verfasst
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