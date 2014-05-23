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Eingestellt

Kabelgebundener Indoor-TV-Kopfhörer

SHP1800/00

3.9

| (18) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.

Ultraleicht + TV-Kabel (6 m)

Ein leichter Kopfhörer für die Langzeitnutzung mit 6-m-Kabelverlängerung für mehr Bewegungsfreiheit. Zudem sorgen Bass Beat-Öffnungen für einen satten, kräftigen Sound.

Alle Vorteile anzeigen

Kopfhörer für Fernseher

Ultraleicht + TV-Kabel (6 m)

  • On-Ear

  • Silber

Die Bass Beat-Öffnungen optimieren den Luftstrom für verbesserten Sound

Die Bass Beat-Öffnungen optimieren den Luftstrom für verbesserten Sound mit tiefen, satten Basstönen.

Leichter Bügel verbessert den Komfort und Haltbarkeit

Leichtes Material, das für den Bügel verwendet wird

Verbesserter Tragekomfort für Langzeitnutzung

Das Design des Kopfhörers ist an die Ohrform angepasst. Sie erhalten dadurch zusätzlichen Komfort auch bei langem Tragen und erleben optimalen Soundgenuss.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.9

von 5

18

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

1

23/05/2014

Deutschland

Deutschland

dieses Produkt erleichtert mein Leben

ich benutze diesen Kopfhörer seit Jahren und hab mittlerweile den 2 dieser Art, ich bin schwerhörig und das Teil erleichtert mir das fernsehen

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Diese Bewertung wurde für SHP1800 Kabelgebundener Indoor-TV-Kopfhörer verfasst

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09/07/2012

Deutschland

Deutschland

Toller preiswerter TV-Kopfhörer

Der ideale Kopfhörer für das Krankenhaus oder den Campingplatz. Trägt sich angenehm und gut . Im Preis-Leistungsverhältnis mit den manchmal auch etwas teureren Kopfhörern einfach Klasse.

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Diese Bewertung wurde für SHP1800 Kabelgebundener Indoor-TV-Kopfhörer verfasst

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16/06/2018

España

España

Ligeros, perfectos para ver tv en la cama

Otros modelos son grandes, estos son ligeros, son dificiles de encontrar. Hay otra marca que tambien los hace. Los uso en la cama y en el salon para no molestar. Le pongo almoadillas finas que compro baratas en aliexpres para no desgastar las que trae.

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Diese Bewertung wurde für SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable verfasst

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