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TV-Kopfhörer

SHP2600TV/10

4

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Klarer, natürlicher Sound

Sehen Sie fern, ohne dabei andere zu stören. Steuern Sie die Lautstärke mit einer personalisierbaren und abnehmbaren Fernbedienung mit Links-/Rechtssteuerung und 5,2-m-Kabel. Die federleichten Über-Ohr-Kopfhörer bieten ein unglaubliches Hörerlebnis und gleichzeitig einen hohen Tragekomfort.

Alle Vorteile anzeigen

Mit Fernbedienung

Klarer, natürlicher Sound

  • 32 mm Treiber/geschlossen

  • Über-Ohr

OverEar-Kopfhörer für exzellente Geräuschisolation.

Das OverEar-Design dichtet die Ohren ab für eine exzellente Geräuschisolation.

Komplett anpassbarer Kopfbügel für langen Tragekomfort

6,3-mm-Adapter für HiFi-Geräte

Verwenden Sie den 6,3-mm-Adapter für den Anschluss an Ihr HiFi-Gerät, und genießen Sie eine hohe Klangqualität.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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17/06/2019

Italia

Italia

Ottime cuffie per TV ma il regolatore del volume è durato poco

Queste cuffie per TV hanno davvero un'ottima qualità sia costruttiva sia audio. Purtroppo non si può dire lo stesso del regolatore di volume/prolunga che è durato pochi mesi ed è sembrato di qualità decisamente inferiore alle cuffie. Alla fine ho dovuto restituirle perché non c'era un centro assistenza nelle vicinanze per sostituire il regolatore di volume/prolunga. Spero che Philips torni ad avere un livello di assistenza migliore rispetto a quello attuale.

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Diese Bewertung wurde für SHP2600TV TV listening headphones verfasst

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