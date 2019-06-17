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Eingestellt
Klarer, natürlicher Sound
Sehen Sie fern, ohne dabei andere zu stören. Steuern Sie die Lautstärke mit einer personalisierbaren und abnehmbaren Fernbedienung mit Links-/Rechtssteuerung und 5,2-m-Kabel. Die federleichten Über-Ohr-Kopfhörer bieten ein unglaubliches Hörerlebnis und gleichzeitig einen hohen Tragekomfort.
32 mm Treiber/geschlossen
Über-Ohr
Das OverEar-Design dichtet die Ohren ab für eine exzellente Geräuschisolation.
Verwenden Sie den 6,3-mm-Adapter für den Anschluss an Ihr HiFi-Gerät, und genießen Sie eine hohe Klangqualität.
4.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
GI9VANNI
17/06/2019
Italia
Ottime cuffie per TV ma il regolatore del volume è durato poco
Queste cuffie per TV hanno davvero un'ottima qualità sia costruttiva sia audio. Purtroppo non si può dire lo stesso del regolatore di volume/prolunga che è durato pochi mesi ed è sembrato di qualità decisamente inferiore alle cuffie. Alla fine ho dovuto restituirle perché non c'era un centro assistenza nelle vicinanze per sostituire il regolatore di volume/prolunga. Spero che Philips torni ad avere un livello di assistenza migliore rispetto a quello attuale.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHP2600TV TV listening headphones verfasst
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