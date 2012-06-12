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Eingestellt
Leistungsstarker Sound, optimaler Komfort
Diese Kopfhörer heben sich durch ihren sensationellen Bass von anderen Kopfhörern ab. Dank der Ohrmuscheln mit jeweils 60 Bassöffnungen für einfachere Luftzirkulation und der weichen Samtpolsterung für optimalen Sitz eignen sich diese Kopfhörer hervorragend für perfekten Musikgenuss.
4.4
von 5
5
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Jonathan
12/06/2012
Nederland
Geweldig geluid
Deze hoofdtelefoon heeft een geweldig warm BASS-geluid waardoor elke muziek prachtig klinkt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHP2700 Stereo Headphones verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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GreatManaTree
22/03/2012
Nederland
Fantastisch product!
Ik speel Jazz gitaar met een effectenbank en koptelefoon. Ik heb diversen koptelefoons van diverse merken geprobeerd, en deze betaalbare koptelefoon van Philips heeft verreweg het beste warme bass geluid. Met andere koptelefoons klinkt alles heel "blikkerig", maar met de Shp2700...heerlijk gewoon!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHP2700 Stereo Headphones verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHP2700 Stereo Headphones verfasst
Lewwi
23/12/2021
Deutschland
Ich liebe diese Kopfhörer!
Der Kauf war nur Zufall, denn nachdem mich die JBL-Kopfhörer dermaßen verärgert haben, nahm ich die SHP2700 in Besitz. Der Klang ist richtig prima, warme Tiefen, klare Mitten, angenehme Höhen für meine JBL-gepeinigten Ohren. Dazu echt robust und angenehm zu tragen. Das Ohr wird gut umschlossen, Umgebungsgeräusche nehme ich fast nicht wahr. Das Kabel ist mit 3 m völlig okay und zudem sehr stabil (tatsächlich!). Ein Stern Abzug gibt es für die schwer ab- und aufziehbaren Ohrpads. Wenn man diese nach dem waschen wieder aufziehen will, wird es knifflig. Hir wäre eine andere Lösung hilfreich. Klare Empfehlung dennoch!
Vorteile
Sehr gute Verarbeitung, robust, super Klangfarbe
Nachteile
Ersatz-Ohrpads zu teuer, schwer montierbar
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHP2700 Stereokopfhörer verfasst
Datum der Verwendung 2020-12-23
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHP2700 Stereokopfhörer verfasst
Datum der Verwendung 2020-12-23