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Eingestellt
SHP8500/00
Dynamischer HiFi-Sound
Komfortabel und komplett anpassbarer Kopfhörer mit Neodym-Lautsprechertreiber für dynamischen Sound
Leistungsstarker Bass
Der für dieses Kabel verwendete ausgesprochen reine Kupfer reduziert Übertragungsverluste auf ein Minimum und liefert perfekte Signalqualität an die Kopfhörer - reiner Klang erreicht Ihr Ohr.
Der einfach verstellbare Mechanismus sorgt für einen dichten Sitz der Ohrpolster und damit für optimale Leistung bei hohem Tragekomfort.
Extra große Ohrmuscheln dieser Philips Kopfhörer bedecken Ihre Ohren nicht nur für eine bessere Soundqualität, sondern bieten gleichzeitig den Raum für einen optimierten Treiber zur Leistungssteigerung.
3.0
von 5
2
Bewertungen
tastenquäler
06/12/2017
Deutschland
super Sound
Leicht am Kopf auch über Stunden, super Sound, super Höhen und Bässe...
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHP8500 HiFi-Kopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHP8500 HiFi-Kopfhörer verfasst
Philos
08/06/2016
Deutschland
Nach wenigen Jahren bricht die Zuleitung
So etwas habe ich noch nie an anderen Kopfhörern erlebt. Nach wenigen Jahren bricht die Zuleitung des Kopfhörers zeitnahe an verschiedenen Stellen. Hörgenuss nur für kurze Zeit ist vorprogrammiert! Nie wieder Philips!
Diese Bewertung wurde für SHP8500 HiFi-Kopfhörer verfasst
Diese Bewertung wurde für SHP8500 HiFi-Kopfhörer verfasst