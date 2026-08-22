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The Freddie
Oh, sie sind Ihr bester Freund. Gönnen Sie Ihrer Lieblingsmusik mit diesen kabelgebundenen, offenen Kopfhörern mit klassischem Look den Sound, der ihr gebührt. Ideal für Musikgenuss zu Hause bieten diese Kopfhörer audiophiles Tuning, coolen Retro-Style und modernen Tragekomfort.
Retro-Design, schillernder Sound
Offene kabelgebundene Kopfhörer
Abgewinkelte 50-mm-Treiber
Bequem für langes Hörvergnügen
Lederhosen, Ihr bestes Hemd und der Retro-70s-Look dieser Over-Ear-Kopfhörer! Egal, ob Sie es bei Vinyl krachen lassen oder die neueste Single streamen: Es ist an der Zeit, sich zurückzulehnen und den warmen, authentischen Sound zu genießen.
Dank des offenen Designs können Sie die Seele Ihrer Musik spüren. Da der Klang nicht von einem Gehäuse gefangen wird, erhalten Sie eine beeindruckende, raumfüllende Leistung, die Stimmen und Instrumente voneinander trennt, sodass Sie die volle Wirkung jedes einzelnen Tones genießen können. Es ist so, als wären Sie mit Ihrer Lieblingsband im Studio.
Die Neodym-Treiber wurden für eine Neigung von 15 Grad entwickelt, um der natürlichen Geometrie Ihres Ohrs zu entsprechen und jede Frequenz mit optimaler Genauigkeit zu hören. Sie erhalten schillernde Höhen, kontrollierte Tiefen und mittlere Frequenzen, die satt und natürlich klingen. Perfekt für jede Musik, die Sie gerne aufdrehen.
4.6
von 5
13
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
Domenique
22/08/2026
Italia
Impressionante nitidezza sonora
Incredibile qualità sonora. Si apprezza ogni singolo strumento e voce come se si fosse dal vivo in una sala acustica. L'unica sensazione negativa che avevo avuto all'inizio è che i bassi fossero troppo controllati ma dopo un'opportuna regolazione della sorgente anche quelli vengono perfettamente riprodotti con un'eccellente timbrica, potente e senza mai andare in distorsione. Fantastiche cuffie!
Diese Bewertung wurde für Retro SHP9500CY Cuffie over-ear per utilizzo in ambienti interni verfasst
Date of Use 2026-07-11
Diese Bewertung wurde für Retro SHP9500CY Cuffie over-ear per utilizzo in ambienti interni verfasst
Date of Use 2026-07-11
Inlandchris
20/08/2026
United Kingdom
Highs and lows very good
Very good headphones. Sound quality is there, from bottom to top. Some writers complained about no bass, believe me, the bass is there but maybe not there depending on the amp or i-phone/ipad; iTunes are lousy sound files. I use an equalizer and the bass will shake your head. The highs are there, crisp and good quality. With the phones on your head and no music, you can hear all the background noise clearly, that means they are safe.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Retro SHP9500CY Indoor over-ear headphones verfasst
Date of Use 2026-08-20
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Retro SHP9500CY Indoor over-ear headphones verfasst
Date of Use 2026-08-20
D A H
20/01/2026
Nederland
Top koptelefoon
Ik ben erg te spreken over mijn nieuwe Philips "The Freddie" headset. Het geluid uit deze open back koptelefoon is echt prachtig, en heeft een heel groot toonhoogte bereik waardoor ik bij het luisteren naar muziek nieuwe dingen ontdekte die ik daar voor niet eerder zo gehoord had. Het retro design vind ik ook erg leuk gelukt. De koptelefoon zit comfortabel op je hoofd, en je kunt hem makkelijk meerdere uren ophouden zonder pijn te krijgen aan je hoofd of oren omdat hij te strak zit. Ook de lange kabel is top, hiermee kun je een stukje van je computer af bewegen zonder dat het krampachtig wordt.
Diese Bewertung wurde für Century SHP9500CY Over-ear hoofdtelefoon voor binnen verfasst
Date of Use 2025-12-20
Diese Bewertung wurde für Century SHP9500CY Over-ear hoofdtelefoon voor binnen verfasst
Date of Use 2025-12-20