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Eingestellt
SHQ1255TBK/00
Auf geht's!
Die ultraleichten SHQ1255 sind der perfekte Workout-Partner fürs Fitnessstudio sowie für Ihre Laufrunde. Die robusten Kopfhörer sorgen für starken Bass und verbesserten Tragekomfort.
13,6-mm-Treiber/halb geschlossen
Ohrbügel
Der Ohrbügel sorgt für Stabilität und einen bequemen Sitz.
Bleiben Sie in Kontakt. Mit dem integrierten Mikrofon und der Titelsteuerung (IPX2) können Sie schnell und einfach während des Trainings Musik hören und Anrufe annehmen.
Diese ActionFit Kopfhörer unterdrücken Umgebungsgeräusche nicht. So sind Sie sich Ihrer Umgebung stets bewusst und bleiben sicher, insbesondere beim Sport im Freien. Die offene Akustik-Plattform sorgt für hochwertigen Sound, wobei Sie dennoch wahrnehmen können, was um Sie herum geschieht.
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