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Eingestellt
SHQ3400CL/00
DEFINIEREN SIE IHRE GRENZEN NEU
Mit den Philips Actionfit NoLimits-Kopfhörern bleiben Sie im richtigen Moment konzentriert und motiviert. Mit ihren anpassbaren Ohrbügeln und ihrem leichten, schweißbeständigen Design können Sie großartig klingende Kopfhörer genießen, die Sie genauso mitnehmen wie Ihr Training.
Optimal für den Innenbereich
Schweiß- und wasserfest
InEar-Ohrbügel
Mit dem patentierten, verstellbaren Ohrbügel gewährleisten ActionFit Kopfhörer einen bequemen Sitz, der sowohl sicher als auch komfortabel ist. Legen Sie die Kopfhörer einfach um die Ohren, und schieben Sie den verstellbaren Bügel nach oben oder unten, sodass er genau an Ihr Ohr angepasst ist. Jetzt sind Sie für jedes Fitnesstraining oder Gelände bereit – Ihre Kopfhörer bleiben immer da, wo sie sein sollen.
InEar-Kopfhörer dichten den Gehörgang ab und erzielen eine hohe Geräuschisolierung. Dazu sorgen ergonomische Akustikröhren für einen optimalen Sitz.
Ihre ActionFit Kopfhörer wiegen nur 7,1 g und sind daher besonders bequem zu tragen. Tatsächlich werden Sie sie beim Training kaum spüren – nur den herrlichen, satten Sound, der Sie motiviert.
1.5
von 5
2
Bewertungen
Paul77
05/08/2016
Nederland
Niet geweldig
Heb deze vandaag bij de mediamarkt gekocht, kan ze helaas niet retour doen omdat het een hygiëne product blijkt te zijn. Wat pasvorm betreft is er niets mis mee, wat geluid betreft ben ik behoorlijk teleurgesteld. Heb een nummer van pink Floyd op de telefoon in flac formaat, met mijn normale hoofdtelefoon op klinkt het nummer echt fantastisch en loepzuiver. Met deze van Philips een stuk minder wat wellicht niet vreemd is maar er zit ook constant een kraak in wat erg irritant is. Jammer dat ik hem dus niet retour kan sturen, ga wel degelijk op zoek naar wat anders en zal mij via internet maar beter voor laten lichten alvorens ik zomaar weer iets aankoop.
Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ3400CL Sporthoofdtelefoon verfasst
Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ3400CL Sporthoofdtelefoon verfasst
Obiwahn
29/01/2017
Deutschland
Nicht Gut Objektiv
Der Klang ist flach, ohne Bass, ohne Tiefe, dosig. Habe 6 Jahe alte " Sennheiser " die 10 mal besseren Klang qualität haben als die Philips . Die Philips Sport (Philips SHQ3400CL) sind nicht zumutbar ganz Objektiv gesehen
Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ3400CL Sportkopfhörer verfasst
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