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Eingestellt

ActionFitSportkopfhörer mit Nackenband

SHQ4000/10

3.1

| (14) Bewertungen

Ein sportlicher Begleiter

Diese Kopfhörer sind aus einem wasserdichten, antibakteriell behandelten Material und eignen sich hervorragend für Sportbegeisterte.

Alle Vorteile anzeigen

Sicherer Sitz

Ein sportlicher Begleiter

  • ActionFit

  • Orange und Grau

Ein 1,2 m langes Kabel, ideal für den Gebrauch im Freien

Die ideale Kabellänge ermöglicht den einfachen Transport des Geräts.

Kabel-Clip

Kabel-Clip

Zur sicheren Befestigung des Kabels

Schweißbeständig

Schweißbeständig

Die wasserfeste Dichtung schützt Ihre Kopfhörer vor durch Schweiß verursachte Schäden

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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3.1

von 5

14

Bewertungen

3

03/12/2013

België

België

Geweldig goed produkt !

Licht om dragen - blijft goed zitten ! bruikbaar bij elk weertype ! Zeer degelijke klank ! Ik gebruik dit produkt nu al jaren gemiddeld 3 à 4x per week tijdens de joggings en nog nooit problemen ondervonden !

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Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones verfasst

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11/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great So Far

Bought for a marathon, I have run the marathon, the sounds is amazing especially for the price. They stay in your ear and dont get muffled. I understand some people have had issues with one ear sound going, this is a common issue with most headphones. Anyway perfect so far so good! RECOMMEND!

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20/09/2012

España

España

Sonido espectacular

Probe auriculares de otras marcas, varios modelos, hast cuatro a la vez he llegado a tener. Estos son los unicos que ajustan a la perfeccion, no se mueven y ademas tienen unos graves alucinantes. El aislamiento del sonido externo es muy bueno.

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Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ4000 Auriculares deportivos, cinta cuello verfasst

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