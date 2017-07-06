Habe die Kopfhörer nun ca. 2 Wochen beim Lauf sowie Kraftsporteinheiten verwendet und muss sagen das ich begeistert bin. Der Grund für den Kauf, das mich die Kabel bei Standartkopfhörer während des Training stehts gestört haben und ich Musik benötige um mich zu pushen. Die Bluetoothverbindung ging sowohl über NFC als auch über die Suche problemlos. Angenehm war ich auch davon überrascht über die verschieden InEar Plugs, die perfekt ohne verrutschen im Ohr bleiben auch trotz hektischer Bewegungen.(Es war sowohl ein herkömmlicher InEar- Aufsatz dabei als auch ein Eaar Hook mit Bügel über dem Ohr sowie einen Plug für die Ohrmuschel) Der Klang der Kopfhörer war sowohl bei HIP-HOP, Metal als auch Housemusik sehr klar, satt und nicht übersteuert, selbst bei tiefen Bässen. Die Akkuleistung entsprach nach Hersteller ungefähr 6 Stunden, wobei bei mir meist zwischen 5 und 6 Stunden der saft aus ging, was mir vollkommend ausreichend erscheint und auch ein Training ermöglicht wenn man mal das Laden vergessen haben sollte. Auch bei etwas weiterer Entfernung zum Mobilphone und bei der Verwendung anderer Bluetoothgeräte ( in meinem Fall Fitnessarmband) gab es keinerlei aussetzer und funktionierte einwandfrei. Das Material der Kopfhörer fühlt sich sowohl in der Hand als auch auf der Haut sehr gut an und macht einen sehr robusten Eindruck. Die Freisprecheinrichtung habe ich jedoch nicht benötigt da ich meine Ruhe und alleine die Musik zum Training benötige. Einzigster kleiner persönlicher Kritikpunkt ist die neongrüne Farbe, die mir doch zu auffällig ist und ich lieber in Schwarz gesehen hätte. Aber es kommt wie sagt man so schön auf die inneren Werte an und die sind absolut top und ich kann nur jedem diese Kopfhörer an Herz legen.