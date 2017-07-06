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Eingestellt

ActionFitBluetooth®-Sportkopfhörer

SHQ7900CL/00

4.1

| (23) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.

DEFINIEREN SIE IHRE GRENZEN NEU – kabellos

Machen Sie sich bereit, um Ihre persönliche Bestleistung mit den Philips Actionfit WirelessFreedom-Sportkopfhörern zu übertreffen. Mit ihrem sicheren Sitz, ihrem wasserdichten und kabellosen Design bieten sie verschiedene Tragevarianten für einen hohen Komfort und sorgen für tiefe Bässe, um Sie in Bewegung zu halten.

Alle Vorteile anzeigen

Kabellose, anpassbare Sportohrstöpsel

DEFINIEREN SIE IHRE GRENZEN NEU – kabellos

  • Für drinnen und draußen

  • Bluetooth®

  • Schweißbeständig

  • Flach-Kabel

Magnetischer Clip für Sicherheit während des Trainings

Magnetischer Clip für Sicherheit während des Trainings

Ein magnetischer Kabel-Clip hält das Kabel sicher fest, damit Sie ohne Kabelsalat Bestleistungen erzielen können.

Ideal für Ihr Training mit IPX2-Schweißfestigkeit

Ideal für Ihr Training mit IPX2-Schweißfestigkeit

Scheuen Sie sich nicht vor Schweiß. Mit der IPX2-Schutzklasse können Sie sich beim Training sorgenfrei verausgaben oder in den Regen wagen – Ihre Kopfhörer sind vor Feuchtigkeit geschützt.

Sportliche Schutzhülle für einfache Aufbewahrung

Bewahren Sie Ihre Kopfhörer sicher in der atmungsaktiven Tasche für einen schnellen Zugriff und einfachen Transport auf.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.1

von 5

23

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

06/07/2017

Deutschland

Deutschland

Guter Bluetooth InEar Kopfhörer

Das Gerät funktioniert einwandfrei und ist sehr einfach zu bedienen. Das Gerät wird an einem Samsung Note 4 betrieben. Die Lautstärke ist nicht so hoch, aber immer ausreichend. Musik gerät nicht wirklich zum Hochgenuß, daß scheint aber Bauartbedingt nicht besser machbar zu sein. Habe jetzt mehrere InEars in unterschiedlichen Preiskategorien durchprobiert, keiner überzeugt wirklich. Der SHQ7900 ist im Gesamtpaket aber gut gelungen. Er ist leicht, einfach und klanglich noch OK.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ7900CL Bluetooth®-Sportkopfhörer verfasst

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14/06/2016

Deutschland

Deutschland

Ich bin überzeugt

Vor kurzem habe ich mal die Bluetooth Kopfhörer von Philips auf Herz und Nieren getestet. Da ich Anfang Mai in den Urlaub geflogen bin, habe ich sie gleich mal am Pool und Strand ausprobiert. Klasse ist es, das man nicht ständig sein Smartphone rausholen muss. Um es lauter und leiser zu stellen oder das Lied zu wechseln. Denn das geht alles über die Kopfhörer, dank eines integrierten Schalter. Die Klangqualität ist top, selbst am Strand, wo es ja meistens was lauter ist, konnte ich in Ruhe Musik hören und die Seele baumeln lassen. Super finde ich es auch, das wenn man mal kurz aufsteht oder irgendwo hin geht, nicht mit der Kopfhörerschnur hängen bleibt oder ständig das lästige Handy in der Hand halten muss. Auch beim joggen funktioniert es prima. Die Kopfhörer bleiben fest im Ohr und man hat sogar die Möglichkeit die Stecker für den Kopfhörer zu wechseln. So kann man für die jeweilige Aktivität die passenden Kopfhörer wählen. Wenn das Akku von den Kopfhörern fast leer ist, wird man sogar vorgewarnt, damit man sie schnell wieder auflädt. Im großen und ganzen haben mich die Kopfhörer total überzeugt und für den Preis lohnen sie sich wirklich. Ich bin begeistert.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ7900CL Bluetooth®-Sportkopfhörer verfasst

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03/05/2016

Deutschland

Deutschland

Mein Test

Das Produkt war sicher verpackt und gut abgestimmt in einer Philips moderne Verpackung. Die Kopfhörer sind gut verarbeitet und bieten ein schönes Design. Das Philips ActionFit Sportkopfhörer Design ist sehr gut gelungen und macht einen sehr wertigen Eindruck. Die leichte grüne Farbe sieht sehr frisch und modisch aus, perfekt für jede Sportanzug und ist etwas anderes als das Klassiker Schwarz. Das Material der Sport Kopfhörer fühlt sich sehr hochwertig an, sehr gut verstaubar, robust und stabil Meine Weiterempfehlung für Philips Qualität liegt bei 100 Prozent.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ7900CL Bluetooth®-Sportkopfhörer verfasst

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