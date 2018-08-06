Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
Zusätzl. Bass
Genießen Sie den Bass Beat-Sound über den Kopfhörer mit Ohrclips, der Komfort, Stabilität und Leistung bietet.
15-mm-Treiber/offen
Ohrbügel
Diese einfache und gleichzeitig effektive Lösung garantiert noch mehr Tragekomfort. Sie können das Kabel statt unter dem Kinn einfach an Ihrem Rücken herunterhängen lassen.
Der Ohrbügel sitzt sicher hinter Ihrem Ohr – auch wenn Sie unterwegs sind. So bleibt der Ohrhörer an der gewünschten Stelle und liefert einen großartigen Klang. Der Ohrbügel ist der Teil, der Ihre Ohrrückseite berührt und dafür sorgt, dass der Kopfhörer sicher und stabil an Ort und Stelle bleibt.
Die ideale Kabellänge ermöglicht den einfachen Transport des Geräts.
4.3
von 5
4
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
KbecaArqueiro
06/08/2018
Portugal
O melhor auricular de sempre
O melhor auricular de sempre. O fato de possuir uma haste que o segura atrás da orelha ajuda muito na prática de desportos. Excelente qualidade de som. Excelente resistência física. Por ter o seu fone flat, não "pula" de dentro do ouvido.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHS3300BK Auscultadores verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHS3300BK Auscultadores verfasst
Aash
14/12/2017
United Kingdom
Best buy ever
I really love these ear phones. They are very smooth over the ears and fit so well. The sound is great and design is flawless. Have been using these for couple years now and could not have asked for better.
Diese Bewertung wurde für SHS3300BK Headphones verfasst
Diese Bewertung wurde für SHS3300BK Headphones verfasst
Baen
30/05/2023
Deutschland
Super Klang
Der beste Kopfhörer (zum damaligen Preis) Super Klang, erste Sahne,Sitzt gut am Ohr. Ich nutze den Kopfhörer seit Jahren täglich, habe auch mittlerweile ein Adapter Kabel mit gewinkeltem Abgang um das Kabel am Klinkenstecker nicht zusehr zu belasten u.a auch weil dieser gerade ist, trotzdem geht das Kabel am Klinkenstecker nach ca. 1 Jahr kaputt, Wackelkontakt .
Vorteile
Hervorragender klang u sitzt gut
Nachteile
Oft geht das Kabel am Klinkenstecker kaputt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHS3300WT Kopfhörer verfasst
Datum der Verwendung 2021-05-30
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHS3300WT Kopfhörer verfasst
Datum der Verwendung 2021-05-30