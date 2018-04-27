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Eingestellt
Spüren Sie den Bass, sehen Sie den Beat.
Mit den Philips HX1-InEar-Kopfhörern können Sie den Bass nicht nur spüren, sondern auch sehen. Sie visualisieren Ihre Musik und eignen sich optimal zum Feiern. Und Sie sind mit Ihren pulsierenden LED-Kopfhörern das Licht und der Mittelpunkt der Party.
8,6 mm Treiber/halb geschlossen
In-Ear
Die Bassreflexröhre verbessert den Bass, indem Luft abgeleitet wird, um die Effizienz des Systems bei tiefen Frequenzen zu steigern.
Steuern Sie die Sichtbarkeit Ihrer Musik ganz einfach mit dem LED-Schalter am integrierten Akkugehäuse.
4.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
WeirdFragments
27/04/2018
Sverige
Bra LED-hörlurar, saknar bara volymkontroll & mikrofon.
Köpte precis hörlurarrna. De funkar väldigt bra med LED-ljusen samt ljudet. Däremot saknas det bara volymkontroll och mikrofon, hade det funnits så hade det varit de bästa hörlurarna jag köpt!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHX10 Hörlurar verfasst
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