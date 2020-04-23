Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Premium Kaffee, ganz genau nach Ihrem Geschmack
Von starkem Ristretto bis zu perfektem Cappuccino – 12 individualisierbare Kaffeespezialitäten ganz genau nach Ihrem Geschmack. Passen Sie mit nur wenigen Berührungen ganz leicht Kaffeestärke, Kaffee- und Milchmenge, Temperatur und Vorbrühzeit an.
12 Kaffeespezialitäten
Integrierte Premium Milchkaraffe
Anthrazit Vorderseite
12-stufiges Mahlwerk
Unsere Mahlwerke bestehen aus hochwertiger Keramik, was sie besonders hart und präzise macht. So werden frische Bohnen sanft gemahlen ohne sie zu überhitzen. Genieße aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen.
Mit der Saeco Technologie kannst du die besten Aromen aus deinen Lieblingskaffeebohnen extrahieren und erhältst so einen intensiven und authentischen Geschmack (geröstet, schokoladig, nussig, fruchtig, blumig, würzig).
Perfekter Kaffee braucht die perfekte Temperatur. Unser leistungsstarker Thermoblock besteht aus leichtem Aluminium sowie einem Edelstahlgehäuse und erreicht schnell die Idealtemperatur.
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
ΘΡΥΛΟΣ
23/04/2020
Ελλάδα
Verifizierter Käufer
ΤΕΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗ
Η τελεια μηχανη για τελειο εσπρεσο γρηγορη φυσιολογικος θορυβος και πολλες επιλογες ροφηματωνΤα χρηματα της τα αξιζει και με το παραπανω Η απολαυση του καφε.,
Vorteile
ΟΛΑ
Nachteile
ΤΙΠΟΤΑ
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο verfasst
Datum der Verwendung 2019-03-23
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο verfasst
Datum der Verwendung 2019-03-23
Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge