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Saeco Pico Baristo DeluxeKaffeevollautomat

SM5572/10

5

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Premium Kaffee, ganz genau nach Ihrem Geschmack

Von starkem Ristretto bis zu perfektem Cappuccino – 12 individualisierbare Kaffeespezialitäten ganz genau nach Ihrem Geschmack. Passen Sie mit nur wenigen Berührungen ganz leicht Kaffeestärke, Kaffee- und Milchmenge, Temperatur und Vorbrühzeit an.

Alle Vorteile anzeigen

12 Kaffeespezialitäten einfach wie nie zuvor

Premium Kaffee, ganz genau nach Ihrem Geschmack

  • 12 Kaffeespezialitäten

  • Integrierte Premium Milchkaraffe

  • Anthrazit Vorderseite

  • 12-stufiges Mahlwerk

20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk

20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk

Unsere Mahlwerke bestehen aus hochwertiger Keramik, was sie besonders hart und präzise macht. So werden frische Bohnen sanft gemahlen ohne sie zu überhitzen. Genieße aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen.

CSA-Zeichen: Saeco extrahiert das Beste aus den Kaffeebohnen

CSA-Zeichen: Saeco extrahiert das Beste aus den Kaffeebohnen

Mit der Saeco Technologie kannst du die besten Aromen aus deinen Lieblingskaffeebohnen extrahieren und erhältst so einen intensiven und authentischen Geschmack (geröstet, schokoladig, nussig, fruchtig, blumig, würzig).

Schnelle Zubereitung mit Hochleistungs-Durchlauferhitzer

Schnelle Zubereitung mit Hochleistungs-Durchlauferhitzer

Perfekter Kaffee braucht die perfekte Temperatur. Unser leistungsstarker Thermoblock besteht aus leichtem Aluminium sowie einem Edelstahlgehäuse und erreicht schnell die Idealtemperatur.

Technische Daten

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23/04/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Verifizierter Käufer

ΤΕΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗ

Η τελεια μηχανη για τελειο εσπρεσο γρηγορη φυσιολογικος θορυβος και πολλες επιλογες ροφηματωνΤα χρηματα της τα αξιζει και με το παραπανω Η απολαυση του καφε.,

Vorteile

ΟΛΑ

Nachteile

ΤΙΠΟΤΑ

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο verfasst

Datum der Verwendung 2019-03-23

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο verfasst

Datum der Verwendung 2019-03-23

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Haftungsausschlüsse

  1. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge