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Eingestellt
SPH8608/12
Entdecken Sie die Magie des Geschichtenerzählens wieder
Mit einem Fotoalbum können Sie die Magie des Geschichtenerzählens neu entdecken. Damit können Sie jemanden zum Lachen bringen, ihm einen Schauer über den Rücken jagen oder ihm ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Worauf warten Sie noch, zeigen Sie Ihr Fotoalbum herum.
20,3 cm
Berührungsempfindlicher Rahmen
Ein Timer schaltet den PhotoFrame zu den von Ihnen gewählten Zeiten ein und aus. Hierdurch kann der Energieverbrauch des PhotoFrame umweltfreundlich auf ein Drittel gesenkt werden.
Diese Akku-Docking-Station dient als Standfuß und als Ladestation. Wenn der integrierte Akku voll aufgeladen ist, können Sie kabellos zwei Stunden lang Fotos ansehen.
Die Fotoalben von Philips werden gemäß unseren EcoDesign-Richtlinien konzipiert und hergestellt. Unser Ziel ist es, durch einen niedrigeren Stromverbrauch, den Verzicht auf gefährliche Substanzen, ein niedrigeres Gewicht unserer Produkte, eine effizientere Verpackung und bessere Wiederverwertbarkeit die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
2.8
von 5
13
Bewertungen
TEC1979
16/05/2012
Italia
OTTIMO PRODOTTO
BELLO DA TENERE SOPRA IL MOBILE E COMODO DA PORTARE CON SE PER FAR VEDERE LE FOTO.... MI PIACE !
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SPH8608 Album fotografico digitale verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Nick54
26/10/2013
Italia
buon prodotto migliorabile nel software di gestione
Trovo che sia un buon prodotto, elegante, con batterie autonome. Mi sarei aspettato un maggiore facilità d'uso. Trovo anche che vi siano dei "bachi" nel programma software. Ad. es. il timer di risparmio energetico non spegne lo strumento ogni giorno e non visualizza la funzione On/Off, anche se la esegue, ma rimane sempre in Off. Ho avuto anche qualche problema a caricare le foto in memoria, anche se in solito formato jpg. La gestione per cartelle non è semplice.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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lupo73
15/05/2012
Italia
bello e semplice
semplice da usare e bello da vedere.ottimo rapporto qualita/prezzo
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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