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Eingestellt
STH7060/80
1.500 W, bis zu 28 g/min
OptimalTEMP Bügelsohle
30 Sekunden Aufheizzeit
100 + 200 ml großer Wasserbehälter
StyleMat im Lieferumfang enthalten
Wir alle kennen diesen Kleiderstuhl, auf dem die Kleidung landet, die nicht schmutzig ist, aber auch nicht frisch genug, um sie wieder in den Schrank zu hängen. Der Steamer frischt deine Kleidung oder auch Textilien wie Vorhänge und Kuscheltiere auf und entfernt Gerüche durch Abtötung von bis zu 99,9% der Bakterien.* So vermeidest du unnötige Waschgänge und schonst die Umwelt.
Mit dem innovativen verstellbaren Steamer-Kopf kannst du Falten aus jedem Winkel glätten. Das Gerät kann nach Belieben vertikal oder horizontal eingesetzt werden.
Mit der zugespitzten Heizplatte kannst du auch schwer erreichbare Stellen an deiner Kleidung (z.B. zwischen Knöpfen oder am Kragen) mühelos und präzise glätten.
Auszeichnungen
Bewertungen
Von einem unabhängigen Institut auf folgende Bakterien bei 10 Sekunden Dampfzeit geprüft: Escherichia coli ATCC 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231.
Im Vergleich zu Philips GC362, basierend auf einem internen Testbericht von Philips