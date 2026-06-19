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Eingestellt

7000 SeriesTragbarer Dampfglätter

STH7060/80

1 Auszeichnung

Deine Garderobe – immer und überall tragbar
Mit dem tragbaren Philips Dampfglätter 7000 Series kannst du deine gesamte Garderobe im Handumdrehen tragen. Durch den verstellbaren Kopf und die aktive Dampfspitze können Falten schnell und bequem in jedem Winkel geglättet werden. Dank OptimalTEMP entstehen garantiert keine Brandflecken.
Alle Vorteile anzeigen

Praktisch, schnell und effizient dampfbügeln

Deine Garderobe – immer und überall tragbar

  • 1.500 W, bis zu 28 g/min

  • OptimalTEMP Bügelsohle

  • 30 Sekunden Aufheizzeit

  • 100 + 200 ml großer Wasserbehälter

  • StyleMat im Lieferumfang enthalten

Frischt Textilien auf, um unnötige Waschgänge zu verhindern und die Lebensdauer deiner Lieblings-Pieces zu verlängern

Wir alle kennen diesen Kleiderstuhl, auf dem die Kleidung landet, die nicht schmutzig ist, aber auch nicht frisch genug, um sie wieder in den Schrank zu hängen. Der Steamer frischt deine Kleidung oder auch Textilien wie Vorhänge und Kuscheltiere auf und entfernt Gerüche durch Abtötung von bis zu 99,9% der Bakterien.* So vermeidest du unnötige Waschgänge und schonst die Umwelt.

Verstellbarer Steamer-Kopf für einfaches und angenehmes Glätten

Mit dem innovativen verstellbaren Steamer-Kopf kannst du Falten aus jedem Winkel glätten. Das Gerät kann nach Belieben vertikal oder horizontal eingesetzt werden.

Zugespitzte Heizplatte zum Glätten schwer erreichbarer Stellen

Mit der zugespitzten Heizplatte kannst du auch schwer erreichbare Stellen an deiner Kleidung (z.B. zwischen Knöpfen oder am Kragen) mühelos und präzise glätten.

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD12

Bewertungen

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Haftungsausschlüsse

  1. Von einem unabhängigen Institut auf folgende Bakterien bei 10 Sekunden Dampfzeit geprüft: Escherichia coli ATCC 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231.

  2. Im Vergleich zu Philips GC362, basierend auf einem internen Testbericht von Philips