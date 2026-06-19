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Eingestellt
SWA2521W/10
Zuverlässiger Anschluss
Dieses Kabel sorgt für einen zuverlässigen Audio-Anschluss zwischen Komponenten.
1,5 m
Nickelbeschichtete Anschlussstecker stellen einen sauberen Kontakt zwischen Kabel und Anschlussstecker und damit eine zuverlässige Verbindung her.
Dieser Kupferleiter ermöglicht durch seinen minimalen Widerstand eine qualitativ hochwertige Signalübertragung.
Unisolierte Kupferabschirmung zum Schutz gegen Signalverlust.