ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Verpackungsfoto
  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Verpackungsfoto

Eingestellt

Stereo-Audiokabel

SWA2521W/10

Zuverlässiger Anschluss

Dieses Kabel sorgt für einen zuverlässigen Audio-Anschluss zwischen Komponenten.

Alle Vorteile anzeigen

mit diesem Stereo-Audiokabel

Zuverlässiger Anschluss

  • 1,5 m

Nickelbeschichtete Anschlussstecker für einen zuverlässigen Kontakt

Nickelbeschichtete Anschlussstecker stellen einen sauberen Kontakt zwischen Kabel und Anschlussstecker und damit eine zuverlässige Verbindung her.

Hochreiner Kupferleiter für zuverlässige Signalübertragung

Dieser Kupferleiter ermöglicht durch seinen minimalen Widerstand eine qualitativ hochwertige Signalübertragung.

Unisolierte Kupferabschirmung

Unisolierte Kupferabschirmung zum Schutz gegen Signalverlust.

Technische Daten

Handbücher und Dokumentation

Landesspezifische Werbebroschüre

  • PDF Datei, 203.3 kB
  • 17 June 2025

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.