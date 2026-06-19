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Eingestellt
SWA2528W/10
Zuverlässiger Anschluss
Dieses Kabel sorgt für einen zuverlässigen Audio-Anschluss zwischen Komponenten.
1,5 m
3,5 mm (Stecker) - 3,5 mm (Buchse)
Dieser Kupferleiter ermöglicht durch seinen minimalen Widerstand eine qualitativ hochwertige Signalübertragung.
Unisolierte Kupferabschirmung zum Schutz gegen Signalverlust.
Die farbkodierten Anschlüsse erleichtern die Kabelinstallation an den Ein- und Ausgängen