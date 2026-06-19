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Eingestellt
SWA4522S/10
Zuverlässiger Anschluss
Dieses Kabel sorgt für einen zuverlässigen Audio-Anschluss zwischen Komponenten.
1,5 m
Geformter Stecker gewährleisten sichere Verbindungen zwischen den Komponenten und bieten eine hohe Lebensdauer.
Der flexible PVC-Mantel schützt den empfindlichen Kabelkern, bietet eine hohe Lebensdauer und vereinfacht die Installation.
Die Gummi-Zugentlastung bietet einen sicheren, aber flexiblen Übergang zwischen Kabel und Stecker.