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HDMI-Kabel

SWV5653G/00

Zertifiziertes, hochwertiges HDMI-Kabel

Das zertifizierte, hochwertige HDMI-Kabel bietet Ultra HD 4K-Auflösung bei 60 Bilder/Sek. High Speed HDMI unterstützt ein Audiosystem mit 32 Kanälen und einer Abtastrate von bis zu 1.536 kHz.

Alle Vorteile anzeigen

4K 60 Hz Ultra HD mit Ethernet

Zertifiziertes, hochwertiges HDMI-Kabel

  • 4K 60 Hz

  • 18 Gbit/s

  • 5 m

60 Bilder pro Sekunde

Ausgezeichnetes Fernseh- und Spielerlebnis mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde.

30 AWG reiner Kupferdraht für beste Bild- und Tonqualität.

Hochwertige Materialien – 30 AWG reiner Kupferdraht für eine optimale Verbindung mit minimalen Datenverlusten.

3D-Erlebnis

Unterstützt alle 3D-Videoformate und ermöglicht so Home Entertainment und Spiele in 3D.

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