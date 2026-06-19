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Eingestellt
SWV6001/00
Premium-USB-C auf HDMI-Adapter
Premium USB-C auf HDMI (Buchse) Adapterkabel. Mit einer Auflösung von 4K und einer Kabellänge von 0,15 Metern.
Stecker-Buchse
HDMI 2.0
Für Produkte längerer Lebensdauer nur unter Verwendung hochwertiger Materialien hergestellt
Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 4K (3.840 x 2.160) für ultimative Bildqualität und Spieleerlebnisse.
Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie dank der Videoauflösung mit 30 Bildern/Sek. ein einzigartiges Anzeigeerlebnis. Für ein flüssigeres Fernseherlebnis.
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