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Eingestellt
SWV6801/00
Hochwertiges geflochtenes USB-C-auf-USB-C-Kabel
Der Thunderbolt 3 USB-C-Anschluss unterstützt Geräte mit 5K-Auflösung und einer Bandbreite von 40 Gbps. Premium-Kabel mit einer Länge von 1.5 Metern für zusätzliche Flexibilität beim Laden.
Thunderbolt 3.0
USB 4.0
40 Gbps
1,5 m
Eine Lösung mit nur einem Kabel für Ihren USB-C-Monitor, das eine ultraschnelle Videoübertragung beim Aufladen Ihres Laptops ermöglicht.
Unterstützt USB 4.0, Bandbreite mit hoher Geschwindigkeit von 40 Gbit/s.
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