Hochwertiges geflochtenes USB-C-auf-USB-C-Kabel

Der Thunderbolt 3 USB-C-Anschluss unterstützt Geräte mit 5K-Auflösung und einer Bandbreite von 40 Gbps. Premium-Kabel mit einer Länge von 1.5 Metern für zusätzliche Flexibilität beim Laden.