Hochwertiges geflochtenes USB-C auf USB-C-Kabel

Der Thunderbolt 3 USB-C-Anschluss unterstützt Geräte mit einer Auflösung von 5K und einer Bandbreite von 40 Gbit/s. Premium-Kabel mit einer Länge von 3 Meter für zusätzliche Flexibilität beim Laden.