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Eingestellt
SWV7030/10
Zertifiziertes hochwertiges HDMI-Kabel
Ein zertifiziertes, hochwertiges HDMI-Kabel bietet Ultra HD 4K-Auflösung bei 60 Bilder/Sek. High Speed HDMI unterstützt ein Audiosystem mit 32 Kanälen und einer Abtastrate von bis zu 1.536 kHz
4K 60 Hz
18 Gbit/s
3 m
Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 4K oder UHD 2160p. Dadurch kann Ihr Bildschirm mit digitalen Kinosystemen mithalten.
Ausgezeichnetes Fernseh- und Spielerlebnis mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde.
Vergoldete Stecker für eine zuverlässige Verbindung.
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