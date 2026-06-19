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Eingestellt
SWV9030/10
8K 60 Hz Ultra HD mit Dynamic HDR
Erleben Sie Ultra HD 8K-Auflösung bei 60 Bildern/Sek. Dynamic HDR bieten besten Kontrast und gestochen scharfe Bilder mit High-Speed-Action. Ein erweiterter Audiorückkanal unterstützt bis zu 192 KHz in 24-Bit-Auflösung.
8K 60 Hz
48 Gbit/s
3 m
Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 8K UHD 4.320p für ultimative Bildqualität und ultimative Spieleerlebnisse.
Ausgezeichnetes Fernseh- und Spielerlebnis mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde.
Hochwertige Materialien – 28 AWG reiner Kupferdraht für eine optimale Verbindung mit minimalen Datenverlusten.
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