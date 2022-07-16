Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Fester Sitz im Ohr bei jeder Bewegung
Mit den kabellosen Kopfhörern, die nicht verrutschen, egal wie Sie sich bewegen, können Sie mit jedem Rhythmus mitgehen! Diese Open-Ear-Sportkopfhörer sind super leicht, super bequem und robust. Außerdem hören Sie alles, was um Sie herum geschieht.
Open-Ear
Knochenschall-Übertragung
Klarere Gespräche unterwegs
LED-Sicherheitsleuchten
Laufen, springen, fahren! Diese Open-Ear-Kopfhörer fallen nicht ab, wenn Sie sich bewegen. Der Nackenbügel umschließt den Hinterkopf und legt sich über die Ohren, sodass sie angenehm zu tragen sind und fest sitzen: Sie bewegen sich nicht, auch wenn Sie es darauf anlegen. Außerdem sind sie so leicht, dass sie kaum spürbar sind.
Durch die Knochenleitungstechnologie wird der Ton über die Schädelknochen weitergeleitet, sodass Sie weder Earbuds im Ohr noch Kopfhörer auf den Ohren tragen müssen. Stattdessen wird der Ton von Ihren Wangenknochen direkt zum Innenohr übertragen und die Musik gelangt auf magische Weise in Ihren Kopf!
Während Sie telefonieren, nehmen Beamforming-Mikrofone den Klang Ihrer Stimme genau auf, während ein KI-Algorithmus die Störgeräusche aus Ihrer Umgebung entfernt. Die Person, mit der Sie sprechen, hört nur Ihre Stimme und nicht den Verkehr oder andere Gespräche von Personen, die neben Ihnen stehen!
Auszeichnungen
4.1
von 5
241
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Charley on the run
16/07/2022
Suisse
Positiv überrascht
Positiv überrascht mit Sound Qualität. Passt perfekt für Velo und joggen. Empfehlenswert. Könnte bisschen lauter sein aber Max volume eigentlich reicht gut. Material ist hart Plastik und nicht immer bequem aber sehr durable ….gut Build Quality . LED light option für Sport in dunkle ist einfach genial ! Top Idee.
Vorteile
Sound Qualität
Nachteile
Hart Plastik, durable aber weniger bequem….
Diese Bewertung wurde für TAA6606BK Kabellose Open-Ear-Sportkopfhörer verfasst
Datum der Verwendung 2022-06-15
Diese Bewertung wurde für TAA6606BK Kabellose Open-Ear-Sportkopfhörer verfasst
Datum der Verwendung 2022-06-15
LuluMichi
28/07/2023
Deutschland
Geniales Produkt mit neuem Sound-Konzept !
Ich bin nicht der Fan von klassischen Kopfhörern, aber diese neue Variante ist genau das Richtige für mich. Dieser Kopfhörer liegt auf dem Knochen vor dem Ohr und somit bleiben die Ohren frei. Dadurch kann ich während der Nutzung auch mit anderen Leuten reden und ich nehme natürlich auch die Geräusche in der Umgebung war. Das gefällt mir und ist nicht nur im Straßenverkehr sehr praktisch. Von dem Klang bin ich positiv überrascht. Ich hätte ihn nicht so kräftig und voluminös erwartet, immerhin funktioniert es ja mit dem neuen Prinzip der Knochenschallübertragung. Insgesamt ein sehr geniales Produkt und für mich ideal :)
Vorteile
Die Ohren bleiben frei und Außengeräusche wahrnehmbar, Klang, Tragekompfort
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAA7607BK Kabellose Open-Ear-Sportkopfhörer verfasst
Datum der Verwendung 2022-06-28
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAA7607BK Kabellose Open-Ear-Sportkopfhörer verfasst
Datum der Verwendung 2022-06-28
parkenlage
23/03/2023
Deutschland
Ganz was anderes
Bone-Concution ist einfach ganz was anderes. Ich bekomme meine Umgebung vollständig mit, kann aber Musik hören. Natürlich hat man nicht so einen Wumms mit einem geschlossenen Kopfhörer trotzdem klingts super!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAA7607BK Kabellose Open-Ear-Sportkopfhörer verfasst
Datum der Verwendung 2022-02-23
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAA7607BK Kabellose Open-Ear-Sportkopfhörer verfasst
Datum der Verwendung 2022-02-23
Software-Update erforderlich. Die Philips Headphones App wird Sie benachrichtigen, wenn die neueste Softwareversion verfügbar ist.