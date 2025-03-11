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6000 seriesSolarbetriebene On-Ear-Kopfhörer

TAA6219BK/00

4.6

| (16) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Licht, Leistung, Action

Toller Sound, der dich zum Laufen bringt, Solarenergie, damit du am Laufen bleibst! Dank der Powerfoyle™-Solartechnologie laden sich diese kabellosen On-Ear-Kopfhörer im Sonnenlicht auf. Der Akku hält 80 Stunden Strom für den Einsatz in dunkleren Umgebungen.

Alle Vorteile anzeigen

Licht, Leistung, Action

  • Powerfoyle™ Solartechnologie

  • Kopfhörer mit Selbstladefunktion

  • 80 Stunden Akkureserve

  • Waschbare Kopfhörerpolster

Powerfoyle™ von Exeger. Mehr Licht, mehr Leistung

Powerfoyle™ von Exeger. Mehr Licht, mehr Leistung

Diese Kopfhörer lassen sich mit Sonnenlicht ebenso aufladen wie mit elektrischem Licht! Powerfoyle™ Solarzellen im Kopfbügel nutzen die Energie der Sonne, um den Akku mit Strom zu versorgen – und sie funktionieren sogar mit elektrischem Licht. Ein vollständig aufgeladener Akku bietet bis zu 80 Stunden Wiedergabezeit, sodass sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen weiter genutzt werden können.

Kühle, bequeme On-Ear-Passform für einen aktiven Lebensstil

Kühle, bequeme On-Ear-Passform für einen aktiven Lebensstil

Laufen, walken, skaten – der bequeme Kopfbügel rutscht nicht, wenn Sie sich bewegen, und die weichen, atmungsaktiven Ohrpolster sind mit Kühlgel gefüllt. Die Hüllen der Ohrpolster können zur einfachen Reinigung abgenommen werden, sodass Sie sich immer frisch anfühlen.

Großartigen Sound dank des dynamischen Bass auch bei geringer Lautstärke

Großartigen Sound dank des dynamischen Bass auch bei geringer Lautstärke

Die 40-mm-Treiber sorgen für satten Sound. Außerdem bietet die On-Ear-Passform eine gute passive Geräuschisolierung. Aktivieren Sie über die Philips Headphones App den dynamischen Bass und genießen Sie die volle Leistung Ihrer Lieblingsmusik, auch wenn Sie leise hören.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

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Bewertungen

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4.6

von 5

16

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

11/03/2025

Deutschland

Deutschland

Kopfhörer toller Klang

Die Akustik der Kopfhörer ist super. Sie haben eine super Akkudauer. Die Kopfhörer sind beim Tragen sehr bequem und drücken nicht. Ich würde sie weiterempfehlen und wieder kaufen. Das Material ist sehr robust und nutzt sich nicht schnell ab.

Vorteile

Klang, Verarbeitung, Benutzung

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6000 series TAA6219BK Solarbetriebene On-Ear-Kopfhörer verfasst

Date of Use 2024-02-11

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6000 series TAA6219BK Solarbetriebene On-Ear-Kopfhörer verfasst

Date of Use 2024-02-11

27/02/2025

Deutschland

Deutschland

Sehr zufrieden

Ich habe die PHILIPS Kopfhörer getestet und bin begeistert von der Solartechnologie, die fast unbegrenzte Akkulaufzeit bietet. Der Tragekomfort ist dank atmungsaktiver Ohrpolster und rutschfestem Kopfbügel sehr hoch. Der Sound ist wirklich gut.

Diese Bewertung wurde für 6000 series TAA6219BK Solarbetriebene On-Ear-Kopfhörer verfasst

Date of Use 2025-01-27

Diese Bewertung wurde für 6000 series TAA6219BK Solarbetriebene On-Ear-Kopfhörer verfasst

Date of Use 2025-01-27

17/03/2025

United Kingdom

United Kingdom

Solar for the win

These solar-powered headphones present a compelling proposition for the eco-conscious audio enthusiast, and in my experience, they deliver on their promise. The standout feature, the solar charging, is genuinely impressive. Over a week of consistent use, predominantly during morning runs, the headphones have maintained their charge solely through exposure to daylight. This eliminates the anxiety of constantly needing to plug in. The integration of solar technology feels seamless, not bulky or cumbersome, and the headphones maintain a sleek, modern aesthetic. While long-term durability and the efficiency of solar charging in less sunny climates remains to be seen, the initial performance suggests a product that effectively harnesses ambient light to power its functionality. For those seeking a sustainable and convenient listening experience, it's ideal

Vorteile

solar charging, great sound

Nachteile

long term viability unsure

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6000 series TAA6219BK On-ear solar-powered headphones verfasst

Date of Use 2024-02-17

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6000 series TAA6219BK On-ear solar-powered headphones verfasst

Date of Use 2024-02-17

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