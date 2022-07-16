meiner meinung nach ist die verpackung etwas frickelig zu öffnen, aber das stört nur 1x etwas- man packt ja nur 1x aus. ich finde die kopfhörer sehr wertig und man sieht und fühlt ihnen den fokus auf sport gleich an. ich habe zwei drei mal das aufsetzen üben müssen, da der sitz komplett anders als bei normalen kopfhörern ist. vor dem koppeln kann man sich nicht vorstellen, dass bei dem sitz klang rauskommen soll. nachdem man den kopfhörer gekoppelt hat, wird man eines besseren belehrt! ich war wirklich überrascht, wie gut der kopfhörer klingt und dabei das ohr komplett frei lässt! das koppeln ging sehr einfach und schnell, wobei ich den kopfhörer mit iphone und einem samsung gekoppelt habe. der sitz ist bei mir sehr gut, obwohl ich brillenträger bin. ein fahrradhelm stört auch nicht. der erste test wurde auf dem fahrrad durchgeführt und ich muss sagen: ich habe meinen neuen Kopfhörer gefunden! Der Klang ist sehr gut, obwohl die Ohren frei liegen. Ich bekomme vom Straßenverkehr alles mit und fühle mich deutlich Sicherer !! Vorteil zwei: ich kann den Kopfhörer ständig auflassen und mich mit anderen Leuten unterhalten. Überraschender Weise ist auch die Klangqualität beim telefonieren sehr ordentlich. Bei 35 km/h auf dem Fahrrad wird es erwartungsgemäß etwas schwer mit den Hintergrundgeräuschen. Als Zweitkopfhörer für den Sport und eventuell auch fürs Büro sehr gut geeignet. Für vollen Fokus auf Musik Zuhause, werde ich trotzdem weiterhin meinen Bügelkopfhörer verwenden.