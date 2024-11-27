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TAB5309/10
Besserer, tieferer Sound für Ihre gesamte Unterhaltung
Erwecken Sie Filme und mehr mit dieser leistungsstarken Soundbar und dem kabellosen Subwoofer zum Leben. Explosionen bringen den Raum zum Beben. Musik erklingt eindrucksvoll. Spiele werden noch epischer. Ausgefeilte Audiotechnologie sorgt für ein immersives Klangerlebnis – ganz gleich, was Sie sich ansehen.
2.1-Kanal, kabelloser Subwoofer
240 W max. HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
2.1 Kanäle und immersive Audiotechnologie eröffnen Ihnen neue Klangwelten, während der kompakte kabellose Subwoofer Effekten und Musik eine satte Tiefe verleiht. Mit vier EQ-Modi können Sie den passenden Klangstil für Ihre Inhalte auswählen – und wenn Sie die Dialogoptimierung aktivieren, werden Stimmen in jedem Modus klarer.
Die Kompatibilität mit DTS Virtual:X transformiert den Klang Ihres Fernsehers und sorgt bei allem, was Sie sich auf dem Fernseher ansehen, für ein virtuelles 3D-Klangerlebnis! Sie benötigen keine zusätzlichen Lautsprecher und es funktioniert in jedem Raum: Schalten Sie DTS Virtual:X einfach über die Fernbedienung der Soundbar oder die Philips Home Entertainment-App ein.
Sitzen Sie immer in der ersten Reihe bei allem, was Sie sich ansehen oder spielen. Diese mit Dolby Digital Plus kompatible Soundbar bietet Ihnen ein Surround-Sound-Erlebnis ohne zusätzliche Lautsprecher. Sie werden den Unterschied hören und fühlen.
2.4
von 5
8
Bewertungen
Kino Man
27/11/2024
Deutschland
Top Prokukt
Für meine Zwecke und Raumgröße völlig ausreichend zweit Wohnzimmer mit 12 QM
Vorteile
Klein mit ordentlich Sound für die Preisklasse
Nachteile
Einige Sound Codec fehlen Bsp Dolby Atmos wird aber durch DTS Virtual X ausgeglichen was als 3D option völlig ausreichend ist.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer verfasst
Datum der Verwendung 2024-10-27
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAB5309 Soundbar 2.1 mit kabellosem Subwoofer verfasst
Datum der Verwendung 2024-10-27
Hubalpine
31/10/2024
France
Très bon produit
Produit correspondant à ma recherche,simple à installer, qualité de l'écoute suffisante pour mon utilisation, je le recommande.
Vorteile
Peu encombrant
Nachteile
Pas d'affichage pour les réglages d'écoute.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil verfasst
Datum der Verwendung 2024-09-30
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAB5309 Barre de son 2.1 avec caisson de basses sans fil verfasst
Datum der Verwendung 2024-09-30
25/03/2026
España
Rectifico mi opinión
Hola. Quiero rectificar la mala calificación y reseña que hice de esta barra de sonido hace cuatro meses. Si bien en un principio me dejó totalmente insatisfecho con el rendimiento conectada por hdmi a la televisión Philips, la emparejé vía bluetooth con una tablet y una aplicación de música, con un buen repertorio de ecualización... Cuál es mi sorpresa que funciona mucho mucho mucho mejor. En subwoofer da buenos graves y la barra rinde buen sonido... Lo que quiere decir que no es problema de la barra de sonido sino de la baja ecualización que posee el televisor , además hay canales que emiten mejor sonido que otros. La televisión Philips debería de tener más opciones de variar la ecualización. Sin más ,me despido, buenos días.
Vorteile
Precio asequible y buena construcción
Nachteile
Poca ecualización de sonido
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico verfasst
Datum der Verwendung 2025-11-25
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAB5309 Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico verfasst
Datum der Verwendung 2025-11-25