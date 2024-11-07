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Flaches Profil. Raumfüllender Klang.
Mit ihrer packenden Audiotechnologie und dem ultrakompakten, kabellosen Subwoofer füllt diese superschlanke Soundbar Ihren Raum aus – ohne ihn einzunehmen. Sie lässt sich perfekt mit Ambilight TVs kombinieren, damit Sie, egal was Sie sich ansehen, den Nervenkitzel genießen können.
2.1 Kanal, kabelloser Subwoofer
Max. 320 W HDMI eARC
DTS Virtual:X
Dolby Atmos®
2.1 Kanäle und eine packende Audiotechnologie sorgen für ein neues Klangerlebnis, während der ultrakompakte kabellose Subwoofer den Soundeffekten und der Musik eine beeindruckende Kraft spendiert. Mit vier EQ-Modi können Sie den Klangstil auswählen, der sich am besten eignet, für das, was Sie sich ansehen. Wenn Sie die Gesprächsoptimierung aktivieren, hören Sie Stimmen in jedem Modus klarer.
Diese Soundbar hat ein Profil von nur 37 mm: Sie passt sogar unter Ambilight TVs mit niedrigen Standfüßen und die abnehmbaren Wandhalterungen (im Lieferumfang enthalten) bieten Ihnen verschiedene Optionen. Der ultrakompakte, leistungsstarke Subwoofer lässt sich einfach verbergen und kann vertikal oder horizontal positioniert werden.
Die Kompatibilität mit DTS Virtual:X transformiert den Klang Ihres Fernsehers und sorgt bei allem, was Sie sich auf dem Fernseher ansehen, für ein virtuelles 3D-Klangerlebnis! Sie benötigen keine zusätzlichen Lautsprecher und es funktioniert in jedem Raum: Schalten Sie DTS Virtual:X einfach über die Fernbedienung der Soundbar oder die Philips Home Entertainment-App ein.
Auszeichnungen
4.6
von 5
52
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
Susi K.
07/11/2024
Deutschland
Heimkinofeeling für Zuhause
Es erwartet einen eine Soundbar im stylischer moderne Optik. Der tolle Raumklang verwandelt jeden Fernseher in ein perfektes Heimkino. Man fühlt sich , als wäre man mitten im Filmgeschehen. Zur Auswahl stehen 4 Modi um den gewünschten Klang einzustellen, je nachdem was man gerade schaut. Ein weiterer Pluspunkt ist auch die Gesprächsoptimierung. Damit kann man Stimme gerade bei lauten Hintergrundgeräusche besser verstehen. Die Bedienung ist einfach und intuitiv, das System unkompliziert anzuschließen. Die Soundbar und der Subwoofer sind qualitativ gut verarbeitet, sieht sehr edel aus. Die kompakte flache Soundbar isr nicht zu wuchtig. Durch den drahtlosem Subwoofer kann dieser überall ohne störende Verbindungskabel zur Soundbar flexibel im Raum aufgestellt werden. Die Soundbar selber kann entweder fest montiert werden oder einfach vor dem Fernseher abgelegt werden. Montagematerial ist beigefügt. Zusammengefasst enthält die Soundbar alles, was ich von einer gutem guten Soundsystem erwarte und das für einen günstigen Preis. Daher klare Weiterempfehlung von mir.
Vorteile
Stylisch, kompakt, guter Klang, modernes Design, intuitive Bedienung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAB6309 Soundbar 2.1 verfasst
Datum der Verwendung 2024-10-07
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAB6309 Soundbar 2.1 verfasst
Datum der Verwendung 2024-10-07
HenryVIII
18/10/2024
Deutschland
Großartige Soundbar Philips TAB6309/10
Die Soundbar Philips TAB6309/10 ist beim Auspacken recht sehr klein und ich dachte wie soll daraus ein guter Sound kommen. Ich war erst sehr skeptisch. Jetzt kommt das ABER, wenn man alles anschließt Auch der Subwoofer, stellt man fest was für ein Ton hier rauskommt. Das anschließen der Soundbar ist sehr einfach. Mit der Verbindung durch ein HDMI-Kabel an den Fernseher, kann diese sofort genutzt werden. Aber was ich festgestellt haben war der Ton beim Sender wechseln, der Ton kam 2-3 Sekunden später als Bild, habe alles getestet an was das liegt könnte aber nichts gefunden. Bis ich dann die Einstellungen der Vodafone GigaTV Cable Box 2 geschaut habe und beim Ton auf Stereo umgestellt habe, kommt der Ton jetzt beim Sender wechseln sofort ohne Verzögerung. Mit der Soundbar von Philips bekommt man ein wirklich sehr gelungenes Soundpaket. Wirklich erstklassig, was hier aus den kleinen Lautsprechern kommt. In Zusammenspiel mit dem Subwoofer, der aufrecht oder liegend hingestellt werden kann, ist der Klang unheimlich klar und trotzdem mächtig. Für eine 2.1 Soundbar auf jeden Fall herausragend gut, ich war wirklich überrascht, wie toll der Raum ausgefüllt wurde. Die Einstellmöglichkeiten direkt an der Soundbar sind mit wenigen Tasten überschaubar, hierfür gibt es dann eine Fernbedienung und noch besser, eine App. Die Philips Entertainment App finde ich sehr praktisch und war auch schnell installiert und gekoppelt. Darin kann man dann noch weitere Optionen aktivieren, wie die "Dialogoptimierung", was ich gerade für Filme, mit viel Action und Dialogen sehr praktisch finde. Egal ob ich einen Film anschaue oder Musik darauf höre, die Klangqualität ist einfach super spitze und man fühlt sich fast wie im Kinosaal. Im Ganzen stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis für mich und daher würde ich die Soundbar auch definitiv weiterempfehlen. Ein Firmware-Update für die TAB6309 habe ich damit ebenfalls bereits installiert. Man bekommt also richtig viel geliefert mit der Philips Soundbar, dabei wirkt alles sehr durchdacht und solide. Auch die Qualität ist top, sehr wertig was die Materialien angeht. Wer also auf der Suche nach gutem Sound fürs Heimkino ist, wird hier fündig.
Vorteile
Alles
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAB6309 Soundbar 2.1 verfasst
Datum der Verwendung 2023-09-18
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAB6309 Soundbar 2.1 verfasst
Datum der Verwendung 2023-09-18
18/09/2024
Deutschland
Super Sound egal ob Film oder Musik
Ich habe vor kurzem die Philips TAB6309 Soundbar erworben und bin äußerst zufrieden mit meiner Entscheidung. Hier sind einige Aspekte, die ich besonders hervorheben möchte: ### Klangqualität Die Klangqualität der Philips TAB6309 ist einfach beeindruckend. Die Soundbar liefert einen klaren, ausgewogenen Klang mit einer hervorragenden Basswiedergabe. Egal, ob ich Filme schaue, Musik höre oder Spiele spiele, der Sound ist immer lebendig und dynamisch. Besonders bei Actionfilmen wird die Soundkulisse so realistisch, dass ich das Gefühl habe, mitten im Geschehen zu sein. Die Dialoge sind klar verständlich, was das Seherlebnis erheblich verbessert. ### Einfache Einrichtung Die Installation der Soundbar war ein Kinderspiel. Mit der klaren Anleitung konnte ich sie in wenigen Minuten einrichten. Die Verbindung über HDMI ARC war unkompliziert, und ich musste nur ein Kabel anschließen, um die Soundbar mit meinem Fernseher zu verbinden. Auch die Bluetooth-Verbindung funktioniert einwandfrei, sodass ich problemlos Musik von meinem Smartphone streamen kann. ### Vielseitige Anschlussmöglichkeiten Die Philips TAB6309 bietet eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI ARC, optische Eingänge und Bluetooth. Diese Flexibilität ermöglicht es mir, verschiedene Geräte anzuschließen, sei es mein Fernseher, ein Streaming-Gerät oder mein Laptop. Ich schätze es, dass ich nicht auf eine einzige Quelle beschränkt bin. ### Modernes Design Das Design der Soundbar ist modern und elegant. Sie fügt sich nahtlos in mein Wohnzimmer ein und sieht dabei sehr ansprechend aus. Die kompakte Bauweise sorgt dafür, dass sie nicht zu viel Platz einnimmt, was für mich ein großer Pluspunkt ist. Die hochwertige Verarbeitung vermittelt zudem einen soliden Eindruck. ### Benutzerfreundlichkeit Die mitgelieferte Fernbedienung ist intuitiv und einfach zu bedienen. Ich kann die Lautstärke schnell anpassen, zwischen den verschiedenen Eingängen wechseln und die Klangmodi auswählen, ohne mich durch komplizierte Menüs kämpfen zu müssen. Auch die Tasten sind gut platziert und reagieren schnell. ### Zusätzliche Funktionen Die Soundbar bietet verschiedene Klangmodi, die es mir ermöglichen, den Sound an meine Bedürfnisse anzupassen. Ob ich einen Film schaue, Musik höre oder ein Spiel spiele, ich kann den Klang optimieren, um das beste Erlebnis zu erzielen. Diese Anpassungsfähigkeit ist ein großer Vorteil.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAB6309 Soundbar 2.1 verfasst
Datum der Verwendung 2023-08-18
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAB6309 Soundbar 2.1 verfasst
Datum der Verwendung 2023-08-18