Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
TAB8805/10
Starker Sound wie im Kino
Machen Sie mit dieser leistungsstarken Soundbar und dem kabellosen Subwoofer noch mehr aus Ihrer Filmnacht. Mit dem beeindruckenden 3D-Sound von Dolby Atmos erleben Sie die Szene selbst. Dank Play-Fi-Kompatibilität können Sie ganz einfach ein echtes Surround-Sound-Setup erstellen.
Max. 400 W, kabelloser Subwoofer
Dolby Atmos®
Kompatibel mit DTS Play-Fi
Verbindung mit Sprachassistenten
Diese Soundbar bietet 300 W satten Sound für alles, was Sie sich ansehen und jeden Titel, den Sie lieben. 3.1 Kanäle füllen jeden Raum mit faszinierenden Soundtracks, donnernden Effekten und kristallklaren Dialogen. Der kabellose Subwoofer verleiht jeder Explosion und jedem Beat eine zusätzliche Wirkung.
Steigern Sie die Spannung, egal, was Sie ansehen. Diese Dolby Atmos-kompatible Soundbar gibt Tiefen und Höhen wieder und erzeugt einen virtuellen dreidimensionalen Surround-Sound, der Sie umschließt.
Die einfache Play-Fi-Kompatibilität macht diese Soundbar zum Star Ihres Multiroom-Setups. Sie können Play-Fi-kompatible Lautsprecher für Multiroom-Audio synchronisieren oder sogar ein echtes Surround Sound-System erstellen – alles über die Philips Sound App oder die Play-Fi-App.
2.8
von 5
21
Bewertungen
Filme
06/11/2023
Danmark
Fed soundbar
Har lige købt denne soundbar, den er over al forventning. Den understøtter alt hvad man har brug for idag
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAB8805 Soundbar 3.1 med trådløs subwoofer verfasst
Datum der Verwendung 2023-10-06
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAB8805 Soundbar 3.1 med trådløs subwoofer verfasst
Datum der Verwendung 2023-10-06
Hiro566
11/01/2022
France
Compatible avec tout
Un son parfait m, suffisant pour un salon de 20 m2. Compatible avec air play et Google Home il est facile de basculer sa musique d’un appareil vers sa barre de son. Le son porte bien et le simuli Dolby Atmos est fantastique avec une Apple TV. Bref très heureux de mon achat
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAB8805 Barre de son 3.1 avec caisson de basses sans fil verfasst
Datum der Verwendung 2021-07-11
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAB8805 Barre de son 3.1 avec caisson de basses sans fil verfasst
Datum der Verwendung 2021-07-11
kbm83
11/01/2022
Nederland
Helemaal fantastisch!
Dolby Atmos ervaring is geweldig, overall is het geluid gewoon ontzettend goed en van hoge kwaliteit. Erg blij met deze soundbar/subwoofer!
Vorteile
Dolby Atmos, Surround, Lage bassen, high quality sound
Nachteile
geen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAB8805 SoundBar 3.1 met draadloze subwoofer verfasst
Datum der Verwendung 2021-12-11
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAB8805 SoundBar 3.1 met draadloze subwoofer verfasst
Datum der Verwendung 2021-12-11