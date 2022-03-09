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Eingestellt
TABH305BK/00
Satte, kräftige Bässe. Keine Ablenkungen.
Hören Sie Ihre Musik mit kräftigen, intensiven Bässen. Blenden Sie Umgebungsgeräusche mit der aktiven Geräuschunterdrückung (Active Noise Canceling (ANC)) aus. Bei diesen kabellosen On-Ear-Kopfhörern geht es um die Beats, die Sie lieben. Mit einer einzigen Akkuladung können Sie bis zu 15 Stunden Musik wiedergeben, selbst bei eingeschalteter ANC-Funktion.
32-mm-Treiber/geschlossen
On-Ear
Weiche Ohrpolster
Vollständig zusammenklappbar
Die aktive Geräuschunterdrückung sorgt dafür, dass die Geräusche im Zug nicht den Boom des Beats stören. Sie möchten Ihre Ruhe? Aktivieren Sie einfach die aktive Geräuschunterdrückung, ohne Musik abzuspielen. Sie erhalten bis zu 15 Stunden Wiedergabezeit bei eingeschalteter und 18 Stunden bei ausgeschalteter Geräuschunterdrückung. Die Ladezeit beträgt nur 2 Stunden über USB.
Die Tanzfläche ist immer dabei. Die 32-mm-Neodym-Akustiktreiber sorgen für einen klaren Klang und satte Bässe.
Mit einem Gewicht von nur 145,5 g bieten diese kabellosen On-Ear-Kopfhörer echten Komfort bei satten Bässen. Der Kopfbügel lässt sich ganz einfach verstellen und ist so leicht, dass Sie ihn kaum spüren. Die Ohrkappen sind weich und können geneigt werden, bis sie richtig sitzen.
4.3
von 5
3
Bewertungen
Trombine
09/03/2022
France
Verifizierter Käufer
C'est le produit qu'il me fallait et qui me convie
Je cherchais un casque connectable en wifi pour que ma tablette puisse se recharger en écoutant de la musique, impossible avec des écouteurs à fil.
Vorteile
Assez facile d'utilisation une fois les procédures réussies.
Nachteile
Produit apparemment en fin de série. Les prix commencent à baisser.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TABH305BK Casque à réduction de bruit sans fil verfasst
Datum der Verwendung 2021-02-09
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TABH305BK Casque à réduction de bruit sans fil verfasst
Datum der Verwendung 2021-02-09
Marcos43
08/04/2020
España
encantado
había leído que estos auriculares tienen buenos graves, y me he quedado sorprendido con la buena calidad de los mismos. es lo que mas echo de menos cuando estoy con los cascos pequeños haciendo deporte, una buena potencia de graves. y por el precio que tienen, la verdad que se nota.
Vorteile
relación calidad precio
Nachteile
autonomía un poco corta
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido verfasst
Datum der Verwendung 2019-03-08
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido verfasst
Datum der Verwendung 2019-03-08
Remigias
23/08/2020
Nederland
Geluid super maar connectivity niet
Geluid super, zoals ik gewend ben. Maar de headset is niet te connecten met iets anders dan een telefoon
Vorteile
geluid
Nachteile
connectivity
Diese Bewertung wurde für TABH305BK Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking verfasst
Datum der Verwendung 2019-07-23
Diese Bewertung wurde für TABH305BK Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking verfasst
Datum der Verwendung 2019-07-23
Ergebnisse können variieren