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Internetradio

TAM2805/10

3.6

| (26) Bewertungen

Superschlank. Mit vielen Funktionen.

Wenig Platz? Viel Entertainment. Neben Internetradio und DAB+ bietet dieses schlanke Microsystem für Wandmontage Bluetooth-Streaming und ist mit Spotify Connect kompatibel. Sie können sogar Ihren CD-Player oder Schallplattenspieler anschließen.

Alle Vorteile anzeigen

Superschlank. Mit vielen Funktionen.

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Ein kleines System für all Ihre Musik

Sie möchten etwas Bestimmtes hören? Dieses Microsystem bietet Ihnen störungsfreies digitales Radio oder Internetradio von tausenden von Sendern auf der ganzen Welt. Streamen Sie Musik, Podcasts und mehr über Bluetooth oder schließen Sie über den Audio-Eingang kabelgebundene Quellen an.

Perfekt für kleine Räume

Sie können dieses schlanke Microsystem auf dem mitgelieferten Standfuß freistehend platzieren oder den Standfuß entfernen, um es direkt an der Wand zu montieren. Zwei Full-Range-Treiber sorgen für klaren Stereosound.

Einfaches Streaming. Beeindruckendes Hörvergnügen

Von Spotify streamen? Dieses Bluetooth-Internetradio verfügt über Spotify Connect. Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon als Fernbedienung, während das Radio das Signal von Spotify in bester Qualität direkt von den Spotify-Servern überträgt. Zwei Full-Range-Treiber sorgen für klaren Stereosound.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.6

von 5

26

Bewertungen

3

26/01/2021

België

België

Verifizierter Käufer

Radio internet

Radio super pratique, peu encombrante et d’une belle finition. Très belle sonorité,je recommande

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAM2805 Radio Internet verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAM2805 Radio Internet verfasst

28/02/2023

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

Dispone di quasi tutto quello che serve.

Ottima Qualita'. Non mi piace assenza di una porta Usb.

Vorteile

La radio Internet.Spotify.

Nachteile

Una base troppo plasticosa.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAM2805 Radio via Internet verfasst

Datum der Verwendung 2023-01-28

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAM2805 Radio via Internet verfasst

Datum der Verwendung 2023-01-28

16/11/2022

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

Great Product

Very good sound quality easy to set up , thousands of channals

Vorteile

The Best Radio Ever

Nachteile

None

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAM2805 Internet Radio verfasst

Datum der Verwendung 2022-10-16

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAM2805 Internet Radio verfasst

Datum der Verwendung 2022-10-16

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