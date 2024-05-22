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Alles in einem
Mit Internetradio, Spotify Connect, Bluetooth und einem CD-Player kann dieses kompakte All-in-one-Microsystem alles wiedergeben. Sie können auch andere Quellen über USB oder den Audioeingang anschließen. Genießen Sie satteren Sound aus einem System, das in fast jeden Raum passt.
Internetradio, DAB+
Bluetooth, Spotify Connect
USB, MP3-CD
50 W
Von klassischen Songs bis hin zu den neuesten Podcasts. Mit Spotify Connect streamen Sie mit bestem Signal von Spotify über WLAN. Darüber hinaus können Sie über Bluetooth Wiedergabelisten und mehr streamen, CDs abspielen oder über USB oder den Audioeingang andere Quellen anschließen.
Das Internetradio bietet Ihnen Zugriff auf tausende Sender weltweit, die jede Art von Programm übertragen. Der Digitalradio-Tuner bietet kristallklaren Empfang und Sie können bis zu 20 Ihrer Internet-, DAB+- oder UKW-Lieblingssender speichern.
Zwei Lautsprecher sind direkt im Gehäuse dieses All-in-one-Microsystems integriert. Die Full-Range-Treiber und Bassreflexanschlüsse sorgen für klaren Sound und satte Bässe. Die maximale Leistung von 50 W ist perfekt für Küchen, Büros und kleinere Wohnbereiche.
3.9
von 5
98
Bewertungen
81%
empfehlen dieses Produkt.
Teppich
22/05/2024
Suisse
Verifizierter Käufer
Io
Im Moment kann Musik hören - nicht über Fernseher - weil dann besetzt
Vorteile
Gut hörbar, ohne extra Boxen
Nachteile
?
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAM6805 Mini Stereoanlage verfasst
Datum der Verwendung 2024-04-22
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAM6805 Mini Stereoanlage verfasst
Datum der Verwendung 2024-04-22
Surisparky
09/01/2024
Suisse
Was will man mehr
Ich finde diese Gerät Super, es hat alles was man braucht, guten Sound, viele Möglichkeiten um Musik zu höhren, Preis Leistung Top
Vorteile
Alles was man zum Musik höhren braucht
Nachteile
Wenn man das Antennen Kabel Hausanschluss Ansteckt kann man kein DAB höhren
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAM6805 Mini Stereoanlage verfasst
Datum der Verwendung 2023-12-09
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAM6805 Mini Stereoanlage verfasst
Datum der Verwendung 2023-12-09
Nipps
26/04/2023
Suisse
Ich bin zufrieden
Ich bin insgesamt sehr zufrieden mit dem Philips TAM6805/10. Das Preis-Leistungsverhältnis ist super und ich konnte bislang keine größeren Probleme feststellen. Allerdings gibt es ein kleines Manko, das ich erwähnen möchte: Beim Gerät ist ein konstantes Rauschen bzw. Hissen zu hören, besonders bei leiseren Passagen. Es handelt sich hierbei um ein Grundrauschen (White Noise) des Verstärkers, das bei Geräten dieser Preisklasse häufig vorkommt und keine Fehlfunktion darstellt. Abgesehen von diesem kleinen Problem bin ich aber sehr zufrieden mit dem Philips TAM6805/10. Die Tonqualität ist insgesamt sehr gut und das Gerät ist einfach zu bedienen. Besonders praktisch finde ich die Möglichkeit, Telefonate über das Gerät zu führen und die integrierte Freisprechfunktion. Auch das Design des Geräts gefällt mir gut und es fügt sich gut in mein Wohnzimmer ein. Insgesamt kann ich den Philips TAM6805/10 auf jeden Fall empfehlen, insbesondere für den Preis.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAM6805 Mini Stereoanlage verfasst
Datum der Verwendung 2022-12-26
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAM6805 Mini Stereoanlage verfasst
Datum der Verwendung 2022-12-26