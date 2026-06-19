2 Mikrofoneingänge und 1 Gitarreneingang (6,3 mm)

Dank Mikrofon- und Gitarreneingängen (6,3 mm) nimmt die Party neue Dimensionen an. Singen Sie zu einer Wiedergabeliste oder zu Ihrer eigenen Musik. Sie können sogar den Gesang eines Songs ausblenden, den Sie singen, sodass nur Ihre Stimme zu hören ist. Mit lustigen Karaoke-Funktionen können Sie den Gesang mit Echo versehen oder die Stimme von weiblich zu männlich ändern und wieder zurück!