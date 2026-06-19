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Bluetooth-Party-Lautsprecher

TANX200/10

Drehen Sie den Bass auf

Lassen Sie den Raum beben mit dem Bluetooth-Lautsprecher speziell für Partys. Zwei Basstreiber ermöglichen kraftvolle Bässe. Sie können eine Gitarre und ein Mikrofon anschließen, um Ihre eigene Musik zu machen – mit tollen Lichteffekten, lustigen Karaoke-Funktionen und 14 Stunden Wiedergabezeit.

Alle Vorteile anzeigen

Drehen Sie den Bass auf

  • Bluetooth®

14 Stunden Wiedergabezeit. Lauter, kraftvoller Sound mit satten Bässen.

Dieser leistungsstarke Lautsprecher bietet alles, was Sie brauchen, damit die Party in Schwung kommt! Mit kraftvollem Sound und satten Bässen erfüllen Sie jeden Raum mit Beats. Dank einer Wiedergabezeit von 14 Stunden mit nur einer Akkuladung läuft die Musik die ganze Nacht.

Party-Lichteffekte. Tanzen Sie zur Musik

Die Party-Lichteffekte füllen jede Tanzfläche. Farbige Lichter an den Lautsprechern pulsieren im Takt der Musik, blinken in unterschiedlicher Reihenfolge oder leuchten kontinuierlich.

2 Mikrofoneingänge und 1 Gitarreneingang (6,3 mm)

Dank Mikrofon- und Gitarreneingängen (6,3 mm) nimmt die Party neue Dimensionen an. Singen Sie zu einer Wiedergabeliste oder zu Ihrer eigenen Musik. Sie können sogar den Gesang eines Songs ausblenden, den Sie singen, sodass nur Ihre Stimme zu hören ist. Mit lustigen Karaoke-Funktionen können Sie den Gesang mit Echo versehen oder die Stimme von weiblich zu männlich ändern und wieder zurück!

Technische Daten

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