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TANX200/10
Drehen Sie den Bass auf
Lassen Sie den Raum beben mit dem Bluetooth-Lautsprecher speziell für Partys. Zwei Basstreiber ermöglichen kraftvolle Bässe. Sie können eine Gitarre und ein Mikrofon anschließen, um Ihre eigene Musik zu machen – mit tollen Lichteffekten, lustigen Karaoke-Funktionen und 14 Stunden Wiedergabezeit.
Bluetooth®
Dieser leistungsstarke Lautsprecher bietet alles, was Sie brauchen, damit die Party in Schwung kommt! Mit kraftvollem Sound und satten Bässen erfüllen Sie jeden Raum mit Beats. Dank einer Wiedergabezeit von 14 Stunden mit nur einer Akkuladung läuft die Musik die ganze Nacht.
Die Party-Lichteffekte füllen jede Tanzfläche. Farbige Lichter an den Lautsprechern pulsieren im Takt der Musik, blinken in unterschiedlicher Reihenfolge oder leuchten kontinuierlich.
Dank Mikrofon- und Gitarreneingängen (6,3 mm) nimmt die Party neue Dimensionen an. Singen Sie zu einer Wiedergabeliste oder zu Ihrer eigenen Musik. Sie können sogar den Gesang eines Songs ausblenden, den Sie singen, sodass nur Ihre Stimme zu hören ist. Mit lustigen Karaoke-Funktionen können Sie den Gesang mit Echo versehen oder die Stimme von weiblich zu männlich ändern und wieder zurück!
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