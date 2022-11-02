Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
TAPR802/12
Für noch mehr Unterhaltung
Egal, was Sie vorhaben – mit diesem Philips Internetradio holen Sie mehr heraus. Zusätzlich zum Internet-, DAB- und UKW-Radio erhalten Sie auch die Möglichkeit, mit Spotify Connect Inhalte von Ihrem Mobilgerät zu streamen.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Musik. Wortbeiträge. Echte Verbrechen. Dieses Internetradio verschafft Ihnen Zugriff auf Tausende Sender weltweit, die jede Art von Programm übertragen. Der Digitalradio-Tuner bietet kristallklaren Empfang und Sie können bis zu 20 bevorzugte Internet-, DAB+- oder UKW-Sender speichern.
3.9
von 5
57
Bewertungen
Jowidu
02/11/2022
Suisse
Verifizierter Käufer
cooles Radio mit gutem Empfang
Das Radio ist einfach zu bedienen (das speichern der Favoriten könnte einfacher sein). Der Empfang ist sehr gut Die Tonqualität entspricht meinen Erwartungen und dem Preis
Vorteile
Display, Empfang, Grösse, Ton
Nachteile
das Speichern der Favoriten nicht ganz einfach
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAPR802 Internetradio verfasst
Datum der Verwendung 2021-10-02
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAPR802 Internetradio verfasst
Datum der Verwendung 2021-10-02
detLAN
24/07/2023
Deutschland
So stelle ich mir ein Internet, DAB+ Radio vor!
Nach dem ersten Fehlkauf, der dank Amazon problemlos Retourniert wurde, habe ich auf eine mir vertraute Marke gesetzt und wurde nicht enttäuscht. Die Bedienung ist super einfach und dank der wenigen Bedienelemente auch sehr intuitiv. Sehr gut gefällt mir, dass die Lautstärke per Drehregler eingestellt wird, anstatt wie bei vielen anderen per Tasten, die man mehrfach drücken muss. Das Display ist sehr gut ablesbar, auch von der Seite. Der Sound ist für die Gerätegröße sehr ordentlich. Und wer möchte kann dank Equalizer den Sound seinen Hörgewohnheiten anpassen. Würde ich das Gerät weiter empfehlen? Auf jeden Fall, habe mir bereits ein zweites für den Vorraum unserer Sauna bestellt. Es gibt zwar keine Fernbedienung, jedoch eine App vom Hersteller des Chipsatzes (Frontier Silicon). Diese nennt sich OKTIV, einfach danach googeln.
Vorteile
Intuitive Bedienung, toller Sound und ein gutes Display
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAPR802 Internetradio verfasst
Datum der Verwendung 2021-07-24
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAPR802 Internetradio verfasst
Datum der Verwendung 2021-07-24
Wurscht
25/05/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Internet-Radio
Das Internet-Radio von Philips ist optisch sehr gut. Die Bedienung ist leicht verständlich und funktional.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAPR802 Internetradio verfasst
Datum der Verwendung 2021-01-25
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAPR802 Internetradio verfasst
Datum der Verwendung 2021-01-25