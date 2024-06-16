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Eingestellt

Tragbares Radio

TAR1506/00

4.5
| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Klassiker für die Tasche
Dieses tragbare UKW/MW-Analogradio können Sie überall hin mitnehmen. Einfache Einstellung und klarer Sound halten Sie mit Ihren Lieblingsradiosendern auf dem Laufenden. Egal, ob Sie im Garten arbeiten oder einen Spaziergang machen.
Alle Vorteile anzeigen

Klassiker für die Tasche

  • FM/MW

  • Analoge Sendereinstellung

  • Batteriebetrieben

Klassisches Design. Einfache Abstimmung

Dieses tragbare analoge UKW/MW-Radio lässt sich auch unterwegs ganz einfach einstellen. Drehen Sie einfach am seitlich angebrachten Drehregler, um den Zeiger entlang der Tuner-Skala zu schieben. Über ein großes Fenster zur Sendereinstellung auf traditionelle Weise sehen Sie ganz einfach, wenn Sie Ihre gewünschte Frequenz erreicht haben.

Einfache Bedienelemente. Drehregler für Lautstärke und zum Ein-/Ausschalten

Dieses kleine Radio können Sie ganz einfach mit einer Hand bedienen. Die Lautstärke sowie das Ein-/Ausschalten werden über einen praktischen Drehregler bedient. Es gibt einen Kopfhöreranschluss für ungestörte Wiedergabe und einen seitlich angebrachten Schalter zum Auswählen von UKW- oder MW-Sendern.

Super tragbar. Ideal für zu Hause oder unterwegs

Stecken Sie dieses Radio in Ihre Tasche und hören Sie die Nachrichten überall. Oder die Sportveranstaltung, die Sie einfach nicht verpassen dürfen. Oder die Talkshow, die Sie lieben. Mit zwei AAA-Batterien betreiben Sie das Radio und eine Antenne zum Ausziehen sorgt dafür, dass Sie immer den bestmöglichen Empfang erhalten.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.5

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

16/06/2024

España

España

Buen tamaño y diseño clásico y practico,

Exelente radio pequeñita y portátil, me gusta que sea de baterías ya que no tendré que desecharlo si la batería fuera incorporada , muy contento.

Vorteile

Tamaño y baterias

Nachteile

Que se vendiera con audifonos

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAR1506 Radio portátil verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAR1506 Radio portátil verfasst

26/02/2024

España

España

Verifizierter Käufer

Buen compañero para las noches en soledad

Fácil de usar con una sola mano. Buena captación de emisoras en AM y FM. Carencia de batería recargable.

Vorteile

Se acomoda bien debajo de la almohada

Nachteile

Si se deja encendida toda la noche, en tres días se agotan las pilas

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAR1506 Radio portátil verfasst

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