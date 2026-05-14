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Tragbares FM-/AM-Radio

TAR1509/00

3.8

| (4) Bewertungen

Der Klassiker für die Hosentasche

Nehmen Sie Ihr Radio überallhin mit! Geniessen Sie mit dem tragbaren FM-/AM-Radio hervorragenden Empfang und einen klaren, deutlichen Klang. Es ist klein genug, um in Ihre Tasche zu passen. Ob Musik, Sport oder Nachrichten – mit den einfachen Bedienelementen finden Sie unterwegs mühelos Ihre Lieblingssender.

Alle Vorteile anzeigen

Der Klassiker für die Hosentasche

  • FM/AM

  • Analoge Sendereinstellung

  • Batteriebetrieben

Klassisches Design, klarer Klang, hervorragender Empfang

Klassisches Design, klarer Klang, hervorragender Empfang

Mit diesem ultrakompakten FM-/AM-Radio geniessen Sie bei all Ihren Lieblingssendern einen brillanten, klaren Klang. Dank der analogen Senderabstimmung finden Sie ganz einfach, wonach Sie suchen, und die lange Teleskopantenne sorgt überall für den bestmöglichen Empfang.

Einfache Einhandbedienung

Einfache Einhandbedienung

Mit zwei Rändelrädern können Sie den Sender einstellen und die Lautstärke regeln. Über einen praktischen Schalter an der Seite wechseln Sie zwischen den FM- und AM-Frequenzbändern. Auf der grossen, übersichtlichen Senderskala sehen Sie, welche Frequenz eingestellt ist, und eine LED-Anzeige leuchtet auf, wenn das Signal stark ist.

Besonders kompakt, mit Kopfhöreranschluss für ungestörtes Hören

Besonders kompakt, mit Kopfhöreranschluss für ungestörtes Hören

Dieses analoge Radio ist klein genug, um problemlos in eine Tasche zu passen. Mit dem mitgelieferten Trageband können Sie es auch am Handgelenk tragen. 2x AAA-Batterien sorgen für den nötigen Strom, und über den Kopfhöreranschluss können Sie ungestört hören – perfekt, wenn Sie beim Einkaufen die neusten Sportresultate verfolgen möchten!

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.8

von 5

4

Bewertungen

3
2

14/05/2026

España

España

Radio portátil Philips TAB1509 1000 Series

Me gusta el tamaño, la sencillez de uso ya que buscaba una radio portátil de bolsillo analógica y a pilas. Mi producto me ha tocado tal vez con un pequeño defecto en la antena al recogerse, sobresale un poco la cabeza. En las fotos de la web el aro interior de la cabeza tiene la terminación final al rás de la carcasa y en la mía tiene entre 1 y 2mm que sobresale hacia afuera y la antena desplegada se mueve (holgura). En una emisora concreta gallega a veces se entrecorta pero puede deberse a la señal de recepción aunque el Led está iluminado y hay buena señal. La seguiré probando. Por el precio se echa de menos que no venga incluida al menos con los auriculares y las pilas. Por lo demás perfecta.

Vorteile

Tamaño portátil, analógica, funciona a pilas

Nachteile

No incluye auriculares ni pilas

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAR1509 Radio FM/AM portátil verfasst

Date of Use 2026-05-14

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAR1509 Radio FM/AM portátil verfasst

Date of Use 2026-05-14

20/06/2025

España

España

Funciona perfecto, calidad precio está muy bien

Funciona perfecto, calidad precio está muy muy bien

Vorteile

Calidad precio está muy bien, buena calidad de sonido y construcción, buen tamaño, perfecto.

Nachteile

En principio nada

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAR1509 Radio FM/AM portátil verfasst

Date of Use 2025-05-20

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAR1509 Radio FM/AM portátil verfasst

Date of Use 2025-05-20

12/03/2025

España

España

CASI PERFECTA

EN SU SEGMENTO, LA TAR1509 ES CASI PERFECTA, POR ESO NO LE PONGO LAS 5*. PARA GANARSELA LE FALTARÍA UN PUERTO MINI-USB, QUE PERMITIERA RECARGAR UNAS BATERÍAS (RECARGABLES) INCLUIDAS O NO, PARA NO AFECTAR DEMASIADO AL PRECIO.

Diese Bewertung wurde für TAR1509 Radio FM/AM portátil verfasst

Date of Use 2025-02-12

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Date of Use 2025-02-12

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