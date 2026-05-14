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TAR1509/00
Der Klassiker für die Hosentasche
Nehmen Sie Ihr Radio überallhin mit! Geniessen Sie mit dem tragbaren FM-/AM-Radio hervorragenden Empfang und einen klaren, deutlichen Klang. Es ist klein genug, um in Ihre Tasche zu passen. Ob Musik, Sport oder Nachrichten – mit den einfachen Bedienelementen finden Sie unterwegs mühelos Ihre Lieblingssender.
FM/AM
Analoge Sendereinstellung
Batteriebetrieben
Mit diesem ultrakompakten FM-/AM-Radio geniessen Sie bei all Ihren Lieblingssendern einen brillanten, klaren Klang. Dank der analogen Senderabstimmung finden Sie ganz einfach, wonach Sie suchen, und die lange Teleskopantenne sorgt überall für den bestmöglichen Empfang.
Mit zwei Rändelrädern können Sie den Sender einstellen und die Lautstärke regeln. Über einen praktischen Schalter an der Seite wechseln Sie zwischen den FM- und AM-Frequenzbändern. Auf der grossen, übersichtlichen Senderskala sehen Sie, welche Frequenz eingestellt ist, und eine LED-Anzeige leuchtet auf, wenn das Signal stark ist.
Dieses analoge Radio ist klein genug, um problemlos in eine Tasche zu passen. Mit dem mitgelieferten Trageband können Sie es auch am Handgelenk tragen. 2x AAA-Batterien sorgen für den nötigen Strom, und über den Kopfhöreranschluss können Sie ungestört hören – perfekt, wenn Sie beim Einkaufen die neusten Sportresultate verfolgen möchten!
3.8
von 5
4
Bewertungen
Joe045
14/05/2026
España
Radio portátil Philips TAB1509 1000 Series
Me gusta el tamaño, la sencillez de uso ya que buscaba una radio portátil de bolsillo analógica y a pilas. Mi producto me ha tocado tal vez con un pequeño defecto en la antena al recogerse, sobresale un poco la cabeza. En las fotos de la web el aro interior de la cabeza tiene la terminación final al rás de la carcasa y en la mía tiene entre 1 y 2mm que sobresale hacia afuera y la antena desplegada se mueve (holgura). En una emisora concreta gallega a veces se entrecorta pero puede deberse a la señal de recepción aunque el Led está iluminado y hay buena señal. La seguiré probando. Por el precio se echa de menos que no venga incluida al menos con los auriculares y las pilas. Por lo demás perfecta.
Vorteile
Tamaño portátil, analógica, funciona a pilas
Nachteile
No incluye auriculares ni pilas
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAR1509 Radio FM/AM portátil verfasst
Date of Use 2026-05-14
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAR1509 Radio FM/AM portátil verfasst
Date of Use 2026-05-14
Zeyoa00
20/06/2025
España
Funciona perfecto, calidad precio está muy bien
Funciona perfecto, calidad precio está muy muy bien
Vorteile
Calidad precio está muy bien, buena calidad de sonido y construcción, buen tamaño, perfecto.
Nachteile
En principio nada
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAR1509 Radio FM/AM portátil verfasst
Date of Use 2025-05-20
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAR1509 Radio FM/AM portátil verfasst
Date of Use 2025-05-20
560428
12/03/2025
España
CASI PERFECTA
EN SU SEGMENTO, LA TAR1509 ES CASI PERFECTA, POR ESO NO LE PONGO LAS 5*. PARA GANARSELA LE FALTARÍA UN PUERTO MINI-USB, QUE PERMITIERA RECARGAR UNAS BATERÍAS (RECARGABLES) INCLUIDAS O NO, PARA NO AFECTAR DEMASIADO AL PRECIO.
Diese Bewertung wurde für TAR1509 Radio FM/AM portátil verfasst
Date of Use 2025-02-12
Diese Bewertung wurde für TAR1509 Radio FM/AM portátil verfasst
Date of Use 2025-02-12