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TAR2509/10
Der klassische Begleiter
Sie lieben Radio? Von der Küche über die Garage bis in den Garten: Mit diesem tragbaren analogen FM-/AM-Radio können Sie Ihre Lieblingssender überall hören. Es bietet grossartigen Klang, läuft mit Netz- oder Batteriestrom und verfügt über eine praktische LED-Anzeige – damit Sie wissen, wann der Sender perfekt eingestellt ist.
FM/AM
Analoge Sendereinstellung
Netz- oder Batteriestrom
Dank der analogen Sendereinstellung lassen sich Ihre Lieblingssender auf diesem tragbaren FM/AM-Radio ganz einfach finden. Drehen Sie einfach das Abstimmrad an der Seite des Radios. Im grossen, übersichtlichen Fenster wird angezeigt, welche Frequenz eingestellt ist. Eine LED-Anzeige leuchtet auf, wenn das Signal stark ist.
Holen Sie mit dem Musikmodus das Beste aus Ihrer Musik heraus. Wechseln Sie zum Nachrichtenmodus, wenn Sie Nachrichten, Ihre Lieblings-Hörspielserie oder eine Diskussionssendung hören. Was auch immer Sie gerne hören, ein 3.5"-Lautsprecher sorgt für guten, klaren Klang.
Bei diesem Radio müssen Sie nie nach dem Lautstärkeregler suchen! Neben dem grossen Lautstärkeregler verfügt das Radio über Schalter an der Oberseite, mit denen Sie zwischen FM-/AM-Signalen und Klangmodi wechseln können. Ausserdem gibt es einen Kopfhöreranschluss für ungestörtes Hören.
4.0
von 5
4
Bewertungen
Ripalda.
02/04/2026
España
Verifizierter Käufer
Estupendo sonidoy captación de emisoras.
Magnífico sonido y diseño. La recomiendo para las personas que tengan radios en diversos sitios de la casa.
Diese Bewertung wurde für TAR2509 Radio FM/AM portátil verfasst
Date of Use 2025-03-02
Diese Bewertung wurde für TAR2509 Radio FM/AM portátil verfasst
Date of Use 2025-03-02
JMPNP
26/02/2026
Portugal
Verifizierter Käufer
Uma boa compra
Considero que foi uma boa compra e o rádio tem som agradável.
Diese Bewertung wurde für TAR2509 Rádio portátil FM/AM verfasst
Date of Use 2025-01-26
Diese Bewertung wurde für TAR2509 Rádio portátil FM/AM verfasst
Date of Use 2025-01-26
Radio lyssnarn
24/12/2024
Sverige
En radio från den gamla tiden
Alla bör ha en bra enkel radio med batteri drift ifall det råder någon form av elbrist
Vorteile
Enkel , batteri driven , fördel vid långvariga elavbrott
Nachteile
Inga eftersom man får det man betalar för
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAR2509 Bärbar FM/AM-radio verfasst
Date of Use 2024-11-24
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAR2509 Bärbar FM/AM-radio verfasst
Date of Use 2024-11-24