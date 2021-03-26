Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
TAR8805/10
Für noch mehr Unterhaltung
Egal, was Ihnen gefällt – mit diesem Philips Internetradio finden Sie alles. Neben Internet, DAB+ und UKW-Radio bietet dieses Gerät Bluetooth-Streaming und ist mit Spotify Connect kompatibel. Laden Sie Ihr Mobiltelefon über das kabellose Qi-Ladepad auf.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
mit Ladegerät für Mobiltelefone
Ein kabelloses Qi-Ladepad befindet sich oben auf dem Radio. Für ältere Mobiltelefone ist auch ein USB-Ladeanschluss vorhanden. Auf der Vorderseite befinden sich eine große, klar lesbare digitale Zeitanzeige sowie verschiedene Steuerungstasten.
Streaming von Spotify? Dieses Bluetooth-Internetradio verfügt über Spotify Connect. Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon als Fernbedienung, während das Radio das Signal von Spotify in bester Qualität direkt von den Spotify-Servern überträgt. Sie können auch Musik von anderen Musikdiensten über Ihr Mobilgerät streamen.
Mit dem Sleep-Timer können Sie sanft einschlafen, während Ihr Lieblingsradiosender im Hintergrund läuft. Mit der doppelten Weckfunktion können Sie zwei verschiedene Alarme einstellen. Perfekt, wenn Sie den ersten Alarm gelegentlich überhören.
3.5
von 5
61
Bewertungen
Brünu the Vice
26/03/2021
Suisse
Easy Gerät gutes Preis/Leistungsverhältnis
Sehr Bedienerfreundlich,guter Sound,kann ich weiterempfehlen...
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAR8805 Internetradio verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAR8805 Internetradio verfasst
Chilali
16/08/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Radio funktioniert ganz gut. Der Wecker könnte länger an bleiben wenn er auf Internetradio steht. Bei mir bleibt er nur 15 Minuten an, danach schaltet er ab, das ist etwas kurz. Manchmal hätte ich gern eine Fernbedienung
Diese Bewertung wurde für TAR8805 Internetradio verfasst
Datum der Verwendung 2026-08-16
Diese Bewertung wurde für TAR8805 Internetradio verfasst
Datum der Verwendung 2026-08-16
EMIN3M
25/03/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super Radiowecker für den Nachttisch
Wird auf dem Nachttisch genutzt. Handy kann über Nacht laden. Man wird mit dem Internetradio geweckt. Einfach praktisch. Auch der Klang ist echt super.
Vorteile
QI-Laden, Spotify-Unterstützung, Ansteigende Weckerlautstärke
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAR8805 Internetradio verfasst
Datum der Verwendung 2020-02-25
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAR8805 Internetradio verfasst
Datum der Verwendung 2020-02-25