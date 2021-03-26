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Internetradio

TAR8805/10

3.5

| (61) Bewertungen

Für noch mehr Unterhaltung

Egal, was Ihnen gefällt – mit diesem Philips Internetradio finden Sie alles. Neben Internet, DAB+ und UKW-Radio bietet dieses Gerät Bluetooth-Streaming und ist mit Spotify Connect kompatibel. Laden Sie Ihr Mobiltelefon über das kabellose Qi-Ladepad auf.

Alle Vorteile anzeigen

Für noch mehr Unterhaltung

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

  • mit Ladegerät für Mobiltelefone

Qi-Ladepad für kabelloses Laden. USB-Anschluss

Qi-Ladepad für kabelloses Laden. USB-Anschluss

Ein kabelloses Qi-Ladepad befindet sich oben auf dem Radio. Für ältere Mobiltelefone ist auch ein USB-Ladeanschluss vorhanden. Auf der Vorderseite befinden sich eine große, klar lesbare digitale Zeitanzeige sowie verschiedene Steuerungstasten.

Spotify Connect: Verwenden Sie ein Mobilgerät als Spotify-Fernbedienung

Spotify Connect: Verwenden Sie ein Mobilgerät als Spotify-Fernbedienung

Streaming von Spotify? Dieses Bluetooth-Internetradio verfügt über Spotify Connect. Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon als Fernbedienung, während das Radio das Signal von Spotify in bester Qualität direkt von den Spotify-Servern überträgt. Sie können auch Musik von anderen Musikdiensten über Ihr Mobilgerät streamen.

Doppelte Weckfunktion und Sleep-Timer

Mit dem Sleep-Timer können Sie sanft einschlafen, während Ihr Lieblingsradiosender im Hintergrund läuft. Mit der doppelten Weckfunktion können Sie zwei verschiedene Alarme einstellen. Perfekt, wenn Sie den ersten Alarm gelegentlich überhören.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.5

von 5

61

Bewertungen

26/03/2021

Suisse

Suisse

Easy Gerät gutes Preis/Leistungsverhältnis

Sehr Bedienerfreundlich,guter Sound,kann ich weiterempfehlen...

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAR8805 Internetradio verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAR8805 Internetradio verfasst

16/08/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Radio funktioniert ganz gut. Der Wecker könnte länger an bleiben wenn er auf Internetradio steht. Bei mir bleibt er nur 15 Minuten an, danach schaltet er ab, das ist etwas kurz. Manchmal hätte ich gern eine Fernbedienung

Diese Bewertung wurde für TAR8805 Internetradio verfasst

Datum der Verwendung 2026-08-16

Diese Bewertung wurde für TAR8805 Internetradio verfasst

Datum der Verwendung 2026-08-16

25/03/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Super Radiowecker für den Nachttisch

Wird auf dem Nachttisch genutzt. Handy kann über Nacht laden. Man wird mit dem Internetradio geweckt. Einfach praktisch. Auch der Klang ist echt super.

Vorteile

QI-Laden, Spotify-Unterstützung, Ansteigende Weckerlautstärke

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAR8805 Internetradio verfasst

Datum der Verwendung 2020-02-25

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAR8805 Internetradio verfasst

Datum der Verwendung 2020-02-25

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