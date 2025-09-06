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Eingestellt
Genießen Sie Ihre Musik überall
Mit diesem Bluetooth-Lautsprecher können Sie Ihre Musik auch draußen genießen. Eine passive Bass-Membran sorgt für kraftvolle Bässe, und die Schutzart IPX4 bedeutet, dass der Lautsprecher bei leichtem Regen oder im Fitnessstudio verwendet werden kann. Sie können auch freihändig telefonieren, wo immer Sie sind.
Passiver Bassstrahler. Kräftiger Bass
Koppeln Sie zwei Lautsprecher für Stereosound
5 W RMS Ausgangsleistung
IPX4 spritzwassergeschützt/schweißresistent
Der Bass dieses kompakten kleinen Lautsprechers ist unglaublich satt und kraftvoll. Nehmen Sie Ihre Musik überallhin mit und genießen Sie kristallklaren Sound, ob im Garten, bei einem Spaziergang oder am Strand. Der perfekte Begleiter überall – bei der Arbeit, beim Relaxen und in der Freizeit.
Sie wollen noch satteren Sound? Dann verbinden Sie ganz einfach zwei identische Lautsprecher miteinander, um fantastischen Stereosound zu genießen. Hören Sie Ihre Musik so, wie sie klingen soll. Auch unterwegs können Sie jeden Beat und jedes Wort klar hören.
Dieser robuste kleine Lautsprecher ist ideal für einen Tag im Freien. Dank der Schutzart IPX4 ist der Lautsprecher vor Spritzern durch Regenwasser oder Schweiß geschützt. Sie können sich also einfach zurücklehnen und Ihre Musik genießen.
4.5
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
p62telum
06/09/2025
España
Recomendado
Me ha gustado bastante su sonido. Es cierto que estuve dudando entre este modelo y otros de otras marcas, pero por precio (buena oferta en Carrefour), reputacion de marca Philips y calidad, me incline por este. Los graves son profundos y los agudos claros sin distorsionar. Y lo mejor sin duda es la autonomia de bateria. Un compañero indispensable en mi mochila.
Vorteile
Autonomia de bateria, calidad de sonido, precio
Nachteile
Quiza un poco de diseño. La palabra Philips en grande en el frontal quedaria mas moderno. No se si existen mas colores. El mio es negro.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAS1209BK Altavoz inalámbrico verfasst
Date of Use 2025-08-06
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAS1209BK Altavoz inalámbrico verfasst
Date of Use 2025-08-06
France 54
11/06/2026
France
Bon compromis
Un bon compromis en entrée de gamme le tarif est la marque parmi le choix sur le marché Pour le voyage en avion la qualité du produit Pas de risque. ( la batterie)
Diese Bewertung wurde für TAS1209BK Enceinte sans fil verfasst
Date of Use 2026-06-08
Diese Bewertung wurde für TAS1209BK Enceinte sans fil verfasst
Date of Use 2026-06-08