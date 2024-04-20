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Eingestellt

Kabellose Lautsprecher

TAS1505B/00

1

| (2) Bewertungen

Party im Taschenformat

Mit dem Bluetooth-Lautsprecher, der so klein ist, dass Sie ihn bequem am Handgelenk tragen können, haben Sie die Party immer dabei! Dieser besonders kleine Lautsprecher ist komplett wasserdicht und bietet überraschend kraftvollen Klang für seine Größe.

Alle Vorteile anzeigen

Party im Taschenformat

  • Bluetooth®

  • 2,5 W Ausgangsleistung

  • 8 Stunden Wiedergabezeit

  • Wasserfest gemäß IPX7

Robust und wasserfest gemäß IPX7

Dieser tragbare Bluetooth-Lautsprecher ist gemäß IPX7 zertifiziert und kann somit bis zu 30 Minuten bis zu 1 Meter tief ins Wasser getaucht werden. Tanzen Sie unter der Dusche, am Pool oder sogar darin! Die kabellose Reichweite beträgt 20 Meter.

8 Stunden Wiedergabezeit. 2,5 Stunden Ladezeit

Der Klang bleibt auch bei lauter Musik klar und ein passiver Bassstrahler verstärkt den Bass. Sie erhalten 8 Stunden Wiedergabezeit, eine vollständige Aufladung dauert 2,5 Stunden. Die Bluetooth-Verbindung ist stabil und die Kopplung ist einfach.

Wählen Sie Ihre Farbe. Zeigen Sie Ihren Style

Immer im Trend. Dieser kleine Bluetooth-Lautsprecher ist in verschiedenen Farben erhältlich, so bleiben Sie optisch stilvoll und Ihre Musik immer klangvoll. Mit dem passenden Trageriemen können Sie den Lautsprecher ganz einfach überall hin mitnehmen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

1.0

von 5

2

Bewertungen

5
4
3
2

20/04/2024

Deutschland

Deutschland

Keine Lautstärke Regelung

Achtung, an dem Lautsprecher lässt sich die Lautstärke nicht regeln. Für meine Zwecke nicht geeignet.

Vorteile

Klein, handlich, preisgünstig

Nachteile

Keine Lautstärkeregelung

Diese Bewertung wurde für TAS1505B Kabellose Lautsprecher verfasst

Datum der Verwendung 2024-03-20

Diese Bewertung wurde für TAS1505B Kabellose Lautsprecher verfasst

Datum der Verwendung 2024-03-20

18/07/2021

Deutschland

Deutschland

Sound is very good

i experiencing problem with connecting with my other device . it product name does not appear in phone while connecting

Nachteile

connection problem

Diese Bewertung wurde für TAS1505B Wireless speaker verfasst

Diese Bewertung wurde für TAS1505B Wireless speaker verfasst

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