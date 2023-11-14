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Eingestellt

Kabellose Lautsprecher

TAS4405N/00

5

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Laut mitsingen

Mit dem farbenfrohen Bluetooth-Lautsprecher und dem kabellosen Mikrofon rocken sie die Bühne! Von Liedern über Geschichten bis hin zu Klassen-Präsentationen – mit der One-Touch-Aufzeichnung können Kinder Titel ganz einfach aufzeichnen. Sie erhalten klaren Sound und 6 Stunden Wiedergabezeit.

Alle Vorteile anzeigen

Laut mitsingen

  • 5 m kabelloses Mikrofon

  • Intelligente Bluetooth-Kopplung

  • 6 Stunden Wiedergabezeit

  • 10 x 105 x 38 mm

Singen. Sprechen. Spaß haben.

Singen. Sprechen. Spaß haben.

Dieser ultraportable Bluetooth-Lautsprecher verfügt über ein kabelloses Mikrofon. Kinder können zur Musik singen, Geschichten erzählen oder sogar Filmszenen mit ihren Freunden nachspielen! Mit der One-Touch-Aufzeichnung können sie ihre Titel ganz einfach auf einer Micro-SD-Karte aufnehmen.

Wiedergabe spielend einfach

Wiedergabe spielend einfach

Die Wiedergabezeit beträgt 6 Stunden und eine vollständige Aufladung dauert 2,5 Stunden. Der Ladevorgang erfolgt über Micro-USB. Fünf klar beschriftete Tasten erleichtern Kindern das Spielen, Anhalten, Regeln der Lautstärke, Wechseln der Quelle und Aufnehmen.

Intelligente Bluetooth-Kopplung

Intelligente Bluetooth-Kopplung

Durch langes Drücken der Wiedergabe-/Pausetaste kann dieser kabellose Bluetooth-Lautsprecher gekoppelt werden. Danach merkt sich der Lautsprecher die Kopplung mit dem letzten Gerät. Die Reichweite des Lautsprechers beträgt 10 m.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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5.0

von 5

1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

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1

14/11/2023

België

België

Enceinte sans fil Philips pour les enfants

Le design est attractif. Facile d utilisation. Ne pas oublier d acheter la carte SD. Ça donne envie aux plus grands!

Vorteile

Permet de travailler son élocution

Nachteile

Difficile à trouver

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAS4405N Enceinte sans fil verfasst

Datum der Verwendung 2023-10-14

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAS4405N Enceinte sans fil verfasst

Datum der Verwendung 2023-10-14

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